Grossenbacher startet stark ins Jahr

Den sportlichen Höhepunkt des Neujahrsspringens des Kavallerievereins Dielsdorf und Umgebung bildete ein regional und national offenes Springen über 125 Zentimeter Hindernishöhe (R/N 125) mit Zeitmessung. 61 Paare gingen an den Start, um sich das Preisgeld und die Siegerdecke zu holen. Der Kurs von Parcoursbauer Hans Blättler aus Buttwil verlangte ihnen einiges ab. Besonders viele Abwürfe gab es am ersten Sprung sowie am Einsprung zur Dreierkombination. Dennoch absolvierten 24 Paare den Parcours fehlerlos. Die schnellste Zeit realisierte Thomas Bellmont aus Küttigen bei Aarau mit seinem neunjährigen Holsteiner Wallach Condor E. Damit wiederholte Bellmont seinen Sieg aus dem Vorjahr. Als bestes Unterländer Paar beendeten der Hüttiker Roger Umnus und seine zehnjährige Schweizer Stute Caletta WS CH, die Konkurenz. Sie blieben fehlerfrei und erreichten damit den 8. Rang.

Alexandra Grossenbacher aus Dielsdorf blieb mit Katharina vom Illum CH ebenfalls makellos und kam auf den 13. Platz. Doch dies sollte nicht die einzige Klassierung der Lokalmatadorin sein. Mit KEC Gracie Lou, einer neunjährigen Irländer Stute, klassierte sie sich im Zweiphasenspringen über R/N 115 im 5. Rang. In der Prüfung R/N105 sprang für dieses Paar ebenfalls Platz 5 heraus. Ausserdem landete Grossenbacher mit RG Number One H CH auf Rang 6 im R/N-115-Zweiphasenspringen.

Erfreulicher Auftakt

Im Sattel von Girocco Blue RRH schliesslich erreichte Alexandra Grossenbacher im Zweiphasenspringen über 100 Zentimeter gar als Drittplatzierte das Podest. «Ich bin so stolz auf meine vierbeinigen Schützlinge, mit denen ich diese Klassierungen erreicht habe», sagte die Betreiberin des Reitsportzentrums Baholz in Dielsdorf hernach voller Freude. Der Sieg im letztgenannten Springen ging an die Embracherin Linda Gsell auf Lady du Champ CH..

Auch Nina Kehl-Zosso, die OK-Präsidentin des gelungenen Anlasses, der traditionsgemäss am Anfang des Unterländer Pferdesportjahres steht, zog zufrieden Bilanz: «Es ist wirklich einmal mehr alles gut gelaufen. Wir mussten keine Unfälle beklagen, und die Startfelder waren gut gefüllt.»