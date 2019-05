Ian Raubal ist Kantonalmeister

Als Zweiter holte sich Ian Raubal vom TV Opfikon-Glattbrugg in Rüti den Titel Zürcher Kantonalmeister 2019. Raubal, der schon 2018 in seinem ersten Jahr im P6 Neunter wurde, zeigte von Beginn an einen engagierten Wettkampf. Zuletzt musste er sich einzig Marco Walter (Schaffhausen) geschlagen geben. «Von der Platzierung her bin ich sehr zufrieden», meinte Raubal, «punktemässig muss ich noch zulegen.» Als nächstes im Visier hat der Unterländer die Junioren Schweizermeisterschaften, an denen er letztmalig teilnehmen kann. Nach seinem jüngsten Erfolg ist klar, dass er zum engsten Favoritenkreis gehört.

Raubals Klubkollege Henji Mboyo konnte indes seinen Vorjahrestitel verletzungsbedingt nicht verteidigen. Auch Marco Rizzo von der Kutu Freienstein-Rorbas schaffte es nicht, seinen Sieg von 2016 zu wiederholen und musste mit Rang 7 vorlieb nehmen. Nur ein Rang dahinter setzte der erst 17-jährige Marc Heidelberger vom TV Rümlang ein starkes Ausrufezeichen. «Ich habe in den letzten Monaten bei jedem Gerät die Schwierigkeit erhöht und bin sturzfrei durch den Wettkampf gekommen», freute sich der Junior. Unterländer Talente

Beda Kobler vom TV Niederglatt erreichte in seinem ersten Jahr in der zweithöchsten Kategorie P5 gleich den 10. Rang. Im P4 sicherten sich Colin Schmid (TV Niederglatt) als Dritter und Nico Oberholzer (TV Opfikon-Glattbrugg) als Fünfter zwei Top-Platzierungen. Im P3 erreichte Omar Ateyeh (TV Opfikon-Glattbrugg) den 2. Platz. Sein Vereinskollege Julian Pitsis gewann den P2-Wettkampf und wurde Kantonalmeister. Auch im P1 ging der Kantonalmeistertitel an einen Unterländer: Lars Schlatter vom TV Bülach entschied den Wettkampf für sich. (Zürcher Unterländer)