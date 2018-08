In neuen Rollen weiter erstklassig

Die Ausgangslage war klar vor dem letzten NLA-Spieltag in Elgg: Mit einem Sieg im Direktduell zum Auftakt gegen den bis dato punktlosen Tabellen­letzten Walzenhausen hätten die Embracherinnen sechs Punkte auf ihrem Konto und könnten somit­ nicht mehr von den Ausser­rhoderinnen eingeholt werden. Diesen ersten Matchball wollten die Unterländerinnen nutzen und gingen entsprechend konzentriert zur Sache. Auch durch ihren verhaltenen Start in den ersten Satz liessen sie sich nicht aus der Ruhe bringen. So holten sie den anfänglichen Rückstand auf, entschieden den ersten Durchgang mit 11:7 für sich und präsentierten sich im zweiten Satz von ihrer besten Seite: Im Hinterfeld wehrten Nadin Morf und Nadine Graf so gut wie alle lang geschlagenen Angriffsbälle der Appenzellerinnen ab. Aus der Mitte bediente Nicole Kunz zumeist­ Claudia Anderegg mit gekonnten Zuspielen.

Und die langjährige Zweit-Schlagfrau brachte die Walzenhauser Verteidigung ein ums andere Mal in Verlegenheit. Dabei setzte Anderegg nicht etwa auf Tempo und Wucht, sondern vielmehr auf feine Platzierungen und Variation in ihren Abschlüssen. Dasselbe galt für die Aufschläge, die in dieser Partie komplett in ihrer Verantwortung lagen. Zudem zeichnete sich die 33-Jäh­rige in beiden Bereichen durch eine überaus tiefe Fehlerquote aus. So ging auch der zweite Satz mit 11:7 an Embrach. Und trotz einer kurzen Konzentrationspause gegen Ende entschieden die Unterländerinnen schliesslich auch den dritten Durchgang mit demselben Resultat für sich. 3:0 – die Pflicht war erfüllt und der Ligaerhalt auf dem schnellsten Weg gesichert.

«Dass wir gleich am Anfang gegen Walzenhausen gespielt haben­, war unser Vorteil», befand Claudia Anderegg hernach, «erstens war das Feld vom Morgentau noch feucht, sodass wir un­sere technischen Vorteile ausspielen konnten, und zweitens waren wir um 9.30 Uhr sicher frischer, als das in einem dritten Spiel bei der Hitze der Fall gewesen wäre. Schliesslich sind die Gegnerinnen ja 15 Jahre jünger als wir.» Doch auch aus Andereggs Sicht liess nicht nur der günstige Spielplan das Pendel zugunsten ihres Teams ausschlagen: «Wir haben sehr solide gespielt, konnten ihre Aufschläge relativ gut annehmen und aufbauen – und unsere Routine hat geholfen, immer ruhig zu bleiben.» Sie selbst habe gut ins Spiel gefunden und sich nach den ersten erfolgreichen Abschlüssen immer mehr zugetraut.

Hilfreiche Klarheit

Somit ging eine Saison, in der Claudia Anderegg die Hauptverantwortung im Angriff trug, für Embrach gut zu Ende. Dass Irene Rohner aufgrund ihrer hartnäckigen Schulterprobleme auf die sommerliche Feldsaison verzichten würde, sei bereits im Januar festgestanden. «So habe ich von Anfang an gewusst, dass meine Rolle diejenige der Hauptangreiferin sein wird. Das hat mir geholfen, gut damit umzugehen», erklärte sie, «ausserdem habe ich die Unterstützung des ganzen Teams gespürt. Und: Uns allen war von Anfang an klar, dass wir in der Besetzung nur zum unteren Drittel der Rangliste gehören.» Ohne die herausragende Schlagfrau und Rekordnatio­nalspielerin Rohner liege für Embrach­ ein Platz in der Finalrunde der besten vier nicht in Reichweite.

«Wir spielen, was wir können, und was für uns drinliegt. So lange­ es Spass macht, wir uns in der NLA halten können und die vorderen Teams ab und zu ein bisschen ärgern können, wollen wir weiter machen.» Mitte-Spielerin Nicole Kunz, die in Elgg das Captain- und Coach­amt inne­hatte, bestätigt, dass die Embracherinnen nach der Kunde von Irene Rohners definitivem Rücktritt (Ausgabe vom 17. August) die Lage besprochen und gemeinsam beschlossen hätten: «Ja, wir wollen, und in einer NLA mit acht Teams kann es uns noch immer zum Ligaerhalt reichen.»

Versprechen für die Zukunft

Der endgültige Abgang der langjährigen Weggefährtin, mit der sie in der ersten Dekade des Jahrtausends Titel in Serie sammelte, habe sie getroffen. «Wir haben 27 Jahre lang zusammen Faustball gespielt und ganz genau gewusst, wie die andere in welchem Moment funktioniert», schilderte Kunz, «aber die Gesundheit geht vor, und sie hatte schon lange Schmerzen an der Schulter und in den Knien. Jede andere, die nicht ihren unbändigen Ehrgeiz und Kampfgeist hat, hätte wohl schon längst aufgehört.» Im ersten Moment habe sie persönlich daher auch den Rückzug des Teams in Betracht gezogen. Aber der Zusammenhalt sei zu gut, die Freude, die sie miteinander hätten, zu gross, um von heute auf morgen einfach so aufzuhören. «Irgendwann könnte vielleicht schon der Punkt kommen, an dem wir das anders sehen­», gab die 38-Jährige zu beden­ken. «Für mich wird es aber auch relevant sein, wie es im Verein weitergeht, mit unserem zweiten Frauenteam, mit den Junio­rinnen» , fügte Kunz an.

Tatsächlich steht mit der erst 14-jäh­rigen Livia Hugener nach längerer Durststrecke wieder ein Embracher Eigengewächs an der Schwelle zum Durchbruch im NLA-Team. Sie kam heuer regel­mässig in der Abwehr zum Einsatz und deutete dort auch bei der anschliessenden 0:3-Niederlage gegen Oberentfelden-Am­steg ihr Potenzial an. Sie weiter ins Team zu integrieren und im Angriff aufzubauen, sehen ihre deutlich älteren Mitspielerinnen als eine ihrer kommenden Auf­gaben. Denn in Embrach soll dereinst auch nach dem Ende der Ära Rohner und Co. noch erfolgreich Faustball gespielt werden.

(Zürcher Unterländer)