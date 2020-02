Inglin im Sog des Meisters

Diesmal konnte er sich richtig freuen. «Das war doch deutlich besser als vor einem Jahr», sagte Sales Inglin. Der 20-Jährige Glattbrugger lief an den Schweizer Hallenmeisterschaften der Leichtathleten über 400 m auf Rang 3. Das Finale der besten Vier erreichte er zwar auch letztes Jahr, doch stürzte er damals völlig entkräftet ins Ziel und lag danach flach auf dem Boden. Der Unterschied widerspiegelte sich in der Zeit: 48,65 Sekunden vor zwölf Monaten, jetzt 48,10 und neue persönliche Bestleistung. «Ich bin mit grösserem Vertrauen gelaufen», sagte Inglin. Gezeigt hat sich das beim Spezialisten über 400 m Hürden in einer offensiven Taktik. Im Sog von LC-Zürich-Klubkollege und Meister Ricci Petruccani ging er das Rennen schnell an. Den Rhythmus konnte er zwar nicht ganz durchziehen – am Schluss verdrängte ihn Charles Devantay um 17 Hundertstel vom Silberrang. Am Gesamteindruck änderte dies aber nichts. Inglin betonte: «Das war erst mein drittes Rennen in diesem Winter. Es zeigt, dass der Fahrplan stimmt.»

Sales Inglin besucht seit letztem November die Spitzensport-RS (mit Petrucciani und 200-m-Meister William Reais), profitiert von einer professionellen Förderung und freut sich über seine Entwicklung. «Ich hoffe, der Einsatz zahlt sich im Sommer aus», sagt er. Geling ihm dann die erhoffte Steigerung, scheint die Qualifikation für die Europameisterschaften im August realistisch – dann über 400 m Hürden, die in der Halle nicht gelaufen werden.

Baumann weniger berührt

Was sich während den bisherigen Hallen-Saison-Wochen angedeutet hatte, bestätigte sich bei Sprinter Andreas Baumann. Der Schweizer Hallenmeister von 2009 schied bereits im Vorlauf über 60 m mit 7,21 Sekunden knapp aus. «Da zeigt sich wohl langsam das Alter», sagte der bald 41-Jährige. Dabei denkt er nicht nur ans Körperliche, sondern ebenso an den mentalen Bereich: «Ich habe mich in diesem Winter emotional weniger berührt gefühlt, verglichen mit den Erfahrungen anderer Jahre.» Schlüssig, ob diese Erklärung verfängt, war sich der Routinier allerdings nicht. Er fragte: «War es das Alter oder war es die Verletzung?» Im Herbst hatte er sich beim Mountainbiken das Schlüsselbein gebrochen.

Wunsch nicht erfüllt

Bedeutender eingeschätzt als einen persönlichen Erfolg hätte Andreas Baumann etwas Anderes: Eine Medaille des Aushängeschildes seiner Trainingsgruppe im LC Zürich, Sugatan Somasundara. Auch dieser Wunsch erfüllte sich nicht: Somasundara verpasste als Vierter Silber und Bronze um 6 Hundertstel.

Gröbli mit Saisonbestzeit

Mit einer vergleichsweise kleinen Delegation war der LC Regensdorf im Athletik Zentrum vertreten. Timo Suter lief über 1500 m mit 4:02,32 Minuten auf Platz 8. Über 400 m der Frauen erreichte Michelle Gröbli die Saisonbestzeit von 59,51 Sekunden (Serienzweite im Vorlauf), Leana Werner 64,25 (3.)