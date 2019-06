Jeremy Seewer prescht zu neuem Meilenstein vor

Im zweiten Lauf des Grand Prix von Russland in Orlyonok fuhr Jeremy Seewer in seiner zweiten Saison in der obersten WM-Kategorie MX-GP erstmals aufs Podest. Hinter dem neuen WM-Leader Tim Gajser (Slowenien) sowie seinem Landsmann und Yamaha-Markengefährten, dem Genfer Arnaud Tonus, passierte der Bülacher die Ziellinie als Dritter. Nachdem er im ersten Rennen des Tages als Fünftschnellster seine vierte Top-5-Platzierung der laufenden Saison erreicht hatte, gelang Seewer noch am selben Tag eine weitere Steigerung. In der WM-Gesamtwertung machte der 24-Jährige dadurch gleich zwei Positionen gut. Nach 16 von 38 Saisonrennen nimmt Seewer, der in der Vorbereitung durch eine Lungenentzündung gebremst worden war, den 4. Platz ein.

Mit seinem 3. Rang in der Tageswertung trug Seewer gar zu einem historischen Erfolg für den Schweizer Motocross-Sport bei. Denn da Arnaud Tonus auch im ersten Lauf sowie in der Gesamtabrechnung hinter Tim Gajser auf Platz 2 landete, standen erstmals zwei Schweizer Fahrer in der Motocross-Königsklasse auf einem GP-Podest.

Steiler Weg zum Podest

Seinem Erfolg entsprechend, kommentierte Jeremy Seewer zufrieden: «Fantastisch, dass ich es auf das Podest in dieser Klasse geschafft habe.» Dies komme ihm aufgrund der hohen Leistungsdichte im Feld schwieriger vor, als es einige seiner Siege in der MX-2-WM-Serie gewesen seien. «Aber ich glaube, dass wir uns in eine wirklich sehr gute Richtung bewegen.» (red) (Zürcher Unterländer)