«Jesus ist an Weihnachten geboren, um für uns Menschen zu sterben»

Auch an Weihnachten herrscht beim 21-jährigen Mitglied der Evangelischen Freikirche Rafz (EFRA) Hochbetrieb.

Anfang Herbst dieses Jahres sorgte der gross gewachsene und trotzdem bewegliche Neukom als Fussballer allerdings nicht mehr so häufig für Alarmstimmung im gegnerischen Strafraum. Der ­Angreifer absolvierte die Rekrutenschule im Tessin und war deshalb nicht bei jeder Meisterschaftspartie mit dabei. Wenn er aber trotzdem einlaufen konnte, merkte man ihm den Trainingsrückstand kaum an. Er fügte sich nahtlos ins Rafzer Kollektiv mit ein und sorgte immer wieder für spielerische Farbtupfer.

In dieser Zeitperiode war die Agenda Nathanael Neukoms gut gefüllt. Das wird auch über die Weihnachtstage so sein. Er selber ist gläubiger Christ, so wie seine Familie auch. Die Geburt von Jesus Christus wird bei Neukoms entsprechend gebührend gewürdigt. «Früher feierten wir Weihnachten jedes Jahr bei unseren Grosseltern. Sie luden ihre zwei Söhne mit ihren Familien zu sich ein, und wir verbrachten den Abend des 24. Dezember bei ­ihnen. Wir assen, sangen Weihnachtslieder und tauschten Geschenke aus», blickt der ETH-Mathematikstudent zurück.

Wichtige Lebensweisheiten

Nach dem Tod seines Grossvaters und dem Umzug seiner Grossmutter ins Altersheim übernahm Nathanael Neukoms Mutter die Organisation der Weihnachtsfeier. Sie lädt jeweils die ganze Familie zu sich nach Hause ein. «Es wird jedoch immer schwieriger, mit allen neun Enkeln zu feiern, da nicht mehr alle zu Hause wohnen und einige auch mit ihren Partnern und deren Familien feiern wollen. Wir versuchen trotzdem, mit allen einen Termin zu finden», räumt Nathanael Neukom ein und fügt an: «Es ist für alle wichtig, kommen zu können, da wir uns sehr an der Gemeinschaft und am ausserordentlich guten Essen erfreuen.» Für den Sportler gibt es noch einen dritten Grund für das tolle Fest. «Ich glaube, dass Jesus an Weihnachten geboren wurde, um für uns Menschen zu sterben», fügt Nathanael Neukom an.

Der Fussballer macht sich viele tiefgründige Gedanken über die Schöpfung. «Ich persönlich glaube an Gott, weil ich die Welt und ihre natürliche Schönheit keinem Zufall zuschreiben kann. Andererseits sehe ich, wie Gott Gebete erhört und in unser Leben eingreift. Auch wenn dies manchmal nicht so aussieht, wie wir es uns vorstellen, glaube ich daran, dass er alles in seiner Hand hat», berichtet er.

Glauben ist eines, mit Sicherheit wissen ein Zweites. Neukom ist überzeugt davon, dass «es unserer Welt guttut, wenn wir ­einander in Liebe begegnen, wie Jesus es uns vorgelebt hat.» (Zürcher Unterländer)