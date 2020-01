Jets gelingt die Cup-Hauptprobe

Kurz vor acht am Sonntagabend war es vollbracht: Nach den klaren Niederlagen im Supercup und im Saison-Hinspiel haben sich die Jets im Duell gegen Piranha teilweise rehabilitiert. Die regulären 60 Minuten reichten dazu allerdings nicht. Erst in der dritten Minute der Verlängerung gelang den Fliegerinnen der erlösende Siegtreffer. Dabei war während zweier Drittel ganz und gar nicht absehbar, dass sie den Bündnerinnen überhaupt einen Punkt mitgeben.

Die Gäste starteten aggressiver in die Partie und verbuchten die ersten Abschlüsse auf ihr Konto. Weil die Heimspielerin des Tages, Torhüterin Monika Schmid, aber eine Wand war, gab es für Piranha lange nichts Zählbares.

Die Jets hingegen konnten sich auf ihre erste Linie verlassen. Kapitänin Julia Suter brachte das Heimteam, nach Vorarbeit von Topscorerin Isabelle Gerig, in der 7. Minute in Führung. Gerig selbst legte knapp zwei Minuten nach und so bejubelte das Heimpublikum zur ersten Pause einen komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung.

Grosse Moral

Dieser schrumpfte erst 45 Sekunden vor der zweiten Pause. Schmid parierte einmal mehr mit Bravour, musste sich dann aber von einem Abstauber das erste Mal geschlagen geben. Aus Jet-Sicht war das ärgerlich. Der Treffer fiel in eigener Überzahl. Noch ärgerlicher wurde es im letzten Drittel: Piranha glich aus und ging fünf Minuten vor der Schluss-Sirene gar mit 2:3 in Führung. Unbeeindruckt und angetrieben von den Heimfans bewiesen die Jets aber grosse Moral und bugsierten den Ball ein weiteres Mal in die Maschen. Als Torschützin glänzte Schwedens Nationalspielerin Iza Rydfjäll. Das Duell der beiden Liga-Primi brauchte zusätzliche Spielzeit, bis die zweite skandinavische Internationale, Alice Granstedt, in der 63. Minute die Partie zugunsten der Unterländerinnen entschied.

«Es ist klar, wer der Chef ist»

Weil es exakt nach der letzten Partie gegen die Bündnerinnen (3:7-Auswärtsniederlage) eine Rochade im Trainerstab der Jets gab, konnte sich der neutrale Zuschauer durchaus einbilden, dass man dieser Begegnung im Unterland zusätzlichen Wert zuschrieb. Doch Teamkapitänin Julia Suter verneinte nach der Partie. «Wir sahen das Spiel mehr als Hauptprobe für den kommenden Cupfinal», sagte sie. Die beiden letzten Niederlagen und die darauf folgende Trainerentlassung seien nicht mehr wirklich präsent gewesen. «Wir haben dem Duell weder zu viel noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und wollten einfach gut spielen.» Bei der Frage nach dem jetzigen Chef im Team müsse man allerdings nicht um den heissen Brei herumreden. «Es ist ganz klar, dass Sascha Brendler der Chef ist.»

Brendler, der sein Amt als Sportchef vorübergehend mit demjenigen des Trainers getauscht hat, war am Sonntagabend aus beruflichen Gründen nicht anwesend. Taktikfuchs Stefan Jakob, Thomas Wetter sowie Rico Polo standen an der Bande und machten ihre Sache auch ohne den Chef gut. Julia Suter schätzt die aktuelle Situation: «Wir brauchen einfach einen Gameplan. Früher hatten wir den nicht immer, heute haben wir ihn wieder.»

Cupfinal im Blick

Auch Stefan Jakob, zeigte sich nach dem Sieg zufrieden und schaute ebenfalls bereits in die Zukunft. «Auf unserem Weg ist der Cupfinal das nächste grosse Ziel», sagte er nach dem Spiel. Seine Anspannung sei vor diesem epischen Duell natürlich trotzdem gross gewesen. «Jetzt ist sie gelöst.»

Bevor die Jets am 22. Februar in Bern den Cupfinal gegen Piranha Chur bestreiten, stehen noch die zwei letzten Qualifikationsspiele an. Der erste folgt am kommenden Samstag gegen Mendrisiotto.