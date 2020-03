Jets machen Fehlstart mit Lucky Punch wett

Ein 0:2 in der Serie nach dem ersten Wochenende und somit drei Matchbälle gegen sich? Für den Meister eigentlich undenkbar. Und doch fehlte nicht viel, um den Jets dieses Szenario zu bescheren. Im Heimspiel lagen sie nach zwölf Minuten bereits 0:3 hinten, bei Spielhälfte gar 0:4 – den Red Ants gelang zum Auftakt in die Derbyserie praktisch alles. Erst danach setzten die Jets zur Aufholjagd an, in den Schlussminuten mit einer sechsten Feldspielerin. Julia Suter, Alice Granstedt (zweimal) und Michelle Wiki vermochten aber nur noch zum 4:5 zu verkürzen.

Mit dieser Niederlage setzten sich die Jets vor dem Auswärtsspiel in Winterthur unter Druck. Dieser wurde nicht kleiner, als Carola Kuhn – schon am Vorabend zweifache Torschützin – die Red Ants bereits nach 25 Sekunden in Front brachte. Wikis 1:1 (15.) beruhigte die Nerven für den Moment, doch zu Beginn des zweiten Abschnitts legten die Winterthurerinnen erneut vor. Nun aber schienen die Unterländerinnen das Geschehen der Papierform entsprechend unter Kontrolle zu bringen. Evelyne Ackermann stand in der 26. Minute goldrichtig und glich aus. In der Folge trafen Julia Suter (32.) sowie Iza Rydfjäll (37.) im Powerplay, und als Granstedt bereits nach 22 Sekunden des Schlussdrittels auf 2:5 erhöhte, schien die Entscheidung gefallen zu sein. Ball und Gegner wurden laufen gelassen.

Verlängerung abgewendet

Wie aus dem Nichts erzielten die Gastgeberinnen in der 44. Minute aber das dritte Tor, und wenig später – die 16-jährige Larsson bezwang Monika Schmid per Penalty – war das Duell wieder offen. Und anders als den Jets am Vortag gelang den Red Ants im Endspurt der Ausgleich zum 5:5.

Die Verlängerung drohte. Noch ein Gegentor, und die Jets hätten sich eine Niederlage vor dem Saisonende befunden. Kassandra Luck wollte das nicht zulassen. Die Verteidigerin traf nach einer sehenswerten Einzelleistung mit einem Sonntagsschuss zum 5:6 – nur noch acht Sekunden waren auf der Uhr. «Es freut mich für sie, dass ihre starke Form mit diesem Tor belohnt wurde», atmete Tanja Bühler nach der Partie durch. Die Verteidigerin, einst bei den Red Ants gross geworden, will nichts davon wissen, den falschen Gegner gewählt zu haben: «Wir wollten schon im Viertelfinal harte und emotionale Spiele, nun haben wir sie.» Die beiden ersten Partien waren in der Tat voller Emotionen und mit der gewissen Playoff-Härte ausgestattet. Schwächen dürfen sich die Jets keine leisten. «Wir wissen, dass wir die Red Ants schwindlig spielen können. Wir müssen aus unserem Ballbesitz aber mehr machen, effizienter werden – und ihnen weniger Konter zugestehen», so die 27-Jährige. Am Sonntag können die Jets die Serie in der Sporthalle Stighag in die richtige Bahn lenken.