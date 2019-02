Joel Temeng sammelt Medaillen im Multipack

Zwei eindrückliche Tage boten die Titelkämpfe der unter 20-jährigen Leichtathletinnen und Leichtathleten in der Halle von Magglingen. Ein doppelter Europarekord in den beiden 1000-Meter-Läufen durch Delia Sclabas, Mehrkämpfer Simon Ehammer mit drei Titelgewinnen oder der U-20-Hürdenrekord – um nur drei Höhepunkte hervorzuheben. Auf der Website von Swiss-Athletics wurden diese Topleistungen ausgiebig gelobt. Ein weiterer Athlet bekam ähnlich viel Platz eingeräumt und Lob zugesprochen: Joel Temeng von der LA TV Kloten.

Dass der bald 15-Jährige in einem Atemzug mit den anderen Glanzleistungen genannt wurde, war mehr als berechtigt. Gemeinsam mit Ehammer bekam er den ehrenhaften Übernamen «Goldhamster» verliehen. In Bezug auf die Anzahl der Medaillen war der Gymnasiast an der Sportkanti Rämibühl in Zürich noch erfolgreicher als das Ausnahmetalent aus dem Appenzellischen: Nicht weniger als drei goldene und zwei silberne Trophäen durfte er mit nach Hause nehmen. Er hatte sie sich mit Topleistungen verdient: 1,79 Meter schaffte er im Hoch-, 6,51 Meter im Weitsprung und 15,92 Meter im Kugelstossen. Mit der letztgenannten Marke stellte er zudem eine Schweizer Allzeitbestleistung in dieser Alterskategorie auf. Und zur Illustration von Temengs Überlegenheit: Sowohl im Weitsprung als auch im Kugelstossen hätte jeder einzelne seiner sechs Sprünge zwischen 6,10 und 6,51 Metern respektive jeder Versuch zwischen 14,77 und 15,92 Metern zum Titel gereicht.

Nicht nur Freude

Ergänzt wurde Joel Temengs Ausbeute durch Silber über 60 Meter (7,39 Sekunden) sowie im 60-Meter-Hürdensprint (8,52). «So erfolgreich war ich noch nie», sagte er hocherfreut. Umgehend aber relativierte er und drückte gar leise Enttäuschung aus: «Der Abschluss mit dem Hürdenrennen hat nicht dem entsprochen, was ich mir erhofft hatte, und was möglich gewesen wäre.» Tatsächlich verpasste er seine Saisonbestzeit von 8,29 Sekunden um 23 Hundertstel – und den Sieg um deren 12.

Entschuldigungen wollte Temeng nicht gelten lassen: «Klar war ich nicht mehr ganz frisch am Schluss, aber das hatte keinen Einfluss.» Doch das Erfreuliche rückte beim Sohn eines Nigerianers und einer Jamaikanerin, der längst den Schweizer Pass besitzt, rasch wieder in den Vordergrund. So sah der talentierte Mehrkämpfer seinen Einsatz mit dem täglichen Training – zum Teil auch morgens vor der Schule zwischen 7.30 und 9 Uhr oder für den Stabhochsprung in Thalwil – durch die Erfolge belohnt. Die Hallensaison ist für ihn nach der erfolgreichen Jagd auf Gold von Magglingen wettkampfmässig nun abgeschlossen. Gedanklich hat er sich bereits in Richtung Sommersaison begeben. «Ich will in allen Disziplinen weiterkommen und mich weiterentwickeln», sagt er.

Neben Temeng brachte niemand Medaillen ins Unterland. Dem Podest am nächsten kam Sarah Bickel vom LC Regensdorf im Dreisprung bei den U-18. Mit 11,06 Metern verpasste sie als Viertplatzierte Bronze nur um 42 Zentimeter.

(Zürcher Unterländer)