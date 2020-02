Jonas Raess fokussiert sich auf Tokio

Die Qualität der 7:45,67 Minuten über 3000 m von Jonas Raess von letzter Woche ist mehrfach unterstrichen. Um die zweitbeste je von einem Schweizer in der Halle gelaufene Zeit handelt es sich, sie liegt nur 1,24 Sekunden über Markus Ryffels Rekord aus dem Jahr 1979. Europas Nummer 1 in diesem Winter ist damit verbunden. Und die Limite (7:50 Min.) für die Hallen-WM ist klar geknackt. Nur nützt dies momentan wenig. Denn wegen des Coronavirus sind die Wettkämpfe im chinesischen Nanjing abgesagt worden.

Raess hat auf das Unabwendbare reagiert. Er verzichtet auf weitere Hallenrennen: über die Meile von diesem Mittwoch und allfällige weitere über 3000 m auf der World Indoor Tour – auch aufgrund muskulärer Probleme in der linken Wade. «So macht es wenig Sinn, weiterzupushen», sagt er. Stattdessen kehrt der 25-Jährige nun für einige Wochen von seiner Trainingsbasis in Manchester zurück in die Schweiz. Verbunden mit «einem hervorragenden Gefühl», da er ein neues Leistungsniveau erreichte.

Vom Traum zum Ziel

Mit dem Wechsel zur internationalen Gruppe um den britischen Coach Steve Vernon hatte Raess diesen Schritt eingeleitet. Der Sieg über 5000 m an der Universiade im letzten Sommer in Neapel war ein erster Grosserfolg. Der 10. Rang an der Cross-EM im Dezember bestätigte die Entwicklung. Und die Resultate in den Hallenrennen untermauern seine ansteigende Leistungskurve.

Den Entscheid, nach dem Wirtschaftsstudium auf den Sport zu setzen, sieht er honoriert. Seine Konsequenz zahlt sich aus. Nachdem ihn das «Läuferknie» bis im Februar 2019 während sechs Monaten zurückgebunden hatte, konnte er planmässig trainieren und sich fordern. «Es ist lustig, inzwischen trainiere ich weniger intensiv. Früher wollte ich zu oft mit dem Kopf durch die Wand», verrät Raess.

Das neu gestaltete Läuferleben bietet Raess weitere Perspektiven – für die Freiluftsaison. Die Qualifikation für die Olympischen Spiele im Sommer nennt er nicht mehr «Traum, sondern Ziel». Raess, der sich sonst mit grossspurigen Ankündigungen zurückhält, spricht sehr zielgerichtet: «Ich verspüre im Hinblick auf den Sommer eine riesige Vorfreude.» Er ist überzeugt, dass sich die Balance zwischen Trainingswochen in England und in der Schweiz weiter optimieren lässt. Und dabei ist wichtig, dass er die Akzeptanz von allen Seiten spürt. Zum Beispiel weiss Raess zu schätzen, wie er von seinen einstigen Förderern Gian Marco und Ruedi Meier weiterhin unterstützt wird. «So begleitet mich Ruedi bei wichtigen Einheiten mit dem Velo und leistet mir den gewünschten Support.» Dazu wird sich in den nächsten Wochen wieder vermehrt die Gelegenheit bieten.