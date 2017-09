Der Ärger steht Jets-Trainer Arto Riihimäki ins Gesicht geschrieben, als er auf der Tribüne der Klotener Ruebisbachhalle seiner Mannschaft beim Auslaufen zusieht. Wenige Minuten zuvor mussten sich seine Kloten-Bülach Jets in einem Spiel, an dem sie eindeutig mehr Anteile besassen, den Langnau Tigers geschlagen geben. Anton Samuelsson, der omnipräsente Schwede in den Reihen der Emmentaler, traf in der 68. Minute zum spielentscheidenden 6:5 für die Gäste. «Diese Partie müssen wir einfach gewinnen», findet Riihimäki. Mit 3:2 und 4:3 lagen die Jets zwischenzeitlich in Front. Und Chancen für eine höhere Führung besassen die Unterländer genügend. Nachdem die finnische Neuverpflichtung Mikko Immonen in der 59. Minute nach einem Querpass seines finnischen Sturmpartners Mikka Sokka die Partie zum 5:5 ausgeglichen hatte, sah wenige Sekunden später Jets-Stürmer Fabian Zolliker seinen Abschluss am linken Pfosten vorbeifliegen. Ein Treffer und das Heimteam hätte mit drei Punkten den verdienten Lohn für eine engagierte Leistung eingeheimst.

3:3 stoppt «Jets-Express»

Während die Jets über die gesamte Partie einen grossen Aufwand betrieben, fielen die Tore auf der Gegenseite auffallend leicht. In der 36. Minute kullerte der Ball nach einem Wirrwarr an Jets-Torhüter Thomas Schlatter vorbei ins Tor. Dieser Gegentreffer zum 3:3 fiel just in der besten Phase der Klotener. Denn nach einem Langnauer Startfurioso mit zwei Bankstrafen zu Beginn des zweiten Drittels hatten die Klotener die Partie dominiert. Zuerst kombinierten sich die Eigengewächse Ali Tahmasebi und Patrick Kapp durch die Emmentaler Hinterreihen zum 2:2 (32.), danach brachte Immonen das Heimteam erstmals in Führung (35.), ehe eben jenes kuriose dritte Gegentor den «Jets-Express» stoppte. Auch der entscheidende Treffer von Samuelsson in der Verlängerung fiel in die Kategorie «vermeidbar». Nach einem Prellball im höheren Slot setzten die Jets zu wenig energisch nach und der Schwede haute mit dem Rücken zum Tor stehend «auf gut Glück» einfach mal drauf. Erneut fand der Ball den Weg an der Jets-Verteidigung vorbei und sprang schliesslich auch noch dem sonst stark spielenden Hüter Schlatter über das Bein. »Obwohl wir den Sieg verpasst haben, war es eine ansprechende Leistung zum Auftakt», findet Riihimäki am Ende doch noch versöhnliche Worte.

Eine Cuprunde weiter

Eine durchzogene Leistung hatten die Kloten-Bülach Jets am Vorabend des Meisterschaftsstarts im Cup gegen den 1. Ligisten Toggenburg Bazenheid abgeliefert. Gegen die Ostschweizer sah sich Chefcoach Riihimäki nach dem ersten Drittel und einer zu knappen 2:1-Führung dazu gezwungen, seine besten Kräfte zu forcieren. Schliesslich resultierten ein klarer 15:3-Sieg und der Einzug in die Achtelfinals des Schweizer Cups. (Zürcher Unterländer)