Kloten-Dietlikon bietet mehr als ein «Stängeli» für den Cupfinal-Einzug

Die Jets-Frauen starteten als klare Favoritinnen in den Halbfinal gegen die Skorpions Emmental Zollbrück, und sie beendeten die Partie als überlegene Siegerinnen. Nicht ein Spiel haben die amtierenden Schweizer Meisterinnen und Cupsiegerinnen in den vergangenen Jahren gegen den aktuellen Tabellendritten der NLA verloren. Und sie machten am Sonntagabend in der Klotener Stighaghalle schnell klar, dass sich daran weiterhin nichts ändern wird.

Die tschechische Internationale Natálie Martináková gab mit ihrem feinen Gespür für den richtigen Moment und dem 1:0 in der 8. Minute den eigentlichen Startschuss für einen kreativen und konzentrierten Auftritt der Jets. Nachdem Julia Suter noch im ersten Drittel einen Querpass von Iza Rydfjäll im Slot abgestaubt und Tanja Bühler auch für den dritten Block das erste Tor erzielt hatte, war der Ausgang dieser Partie bereits deutlich vorgezeichnet.

Leichtfüssige Kombinationen

Nach der Arbeit im ersten Drittel, in dem die agilen und konterstarken Skorps viel Aufmerksamkeit und schnelle Beine verlangt hatten, stand ab dem Mitteldrittel ein Schaulaufen der technisch und taktisch auf einem anderen Niveau beheimateten Gastgeberinnen auf dem Programm: Die beiden WM-Silbermedaillen-Gewinnerinnen Julia Suter und Isabelle Gerig kombinierten sich mit der schwedischen Weltmeisterin Alice Granstedt leichtfüssig durch die gegnerischen Reihen. Und die Tschechinnen Martináková und Hana Konícková taten es ihnen gleich. Sie schossen im Mitteldrittel zwei Tore im Zusammenspiel mit der pfeilschnellen Leonie Wieland, die den Ball auch dann noch erreicht, wenn sie nicht mit der Vorlage gerechnet hat.

Julia Suter ist hier den entscheidenden Schritt schneller als Emmental Zollbrücks Corina Grundbacher. Bild: Urs Brunner

Nach zwei Dritteln stand es 8:1. Dass auch Zollbrück schöne Tore schiessen kann, hatte Sonja Brechbühl kurz vor der zweiten Pause gezeigt. Mehr als einen Ehrentreffer liessen die Jets aber nicht zu. Sie gewannen schliesslich 11:1 – und sind in dieser Verfassung für das Gipfeltreffen der weltbesten Clubteams am kommenden Wochenende in Tschechien gerüstet.

Auch ohne Wiki treffsicher

Der erste Gegner am Champions Cup wird der finnische Meister SB-Pro sein. Jets-Verteidigerin Tanja Stella gefällt das: «Die Finninnen spielen ein ähnliches System wie die Skorpions, das stimmt mich zuversichtlich.» Und Torhüterin Monika Schmid lobte ihre Vorderleute: «Selten war in unserem Spiel das Balltempo so hoch.»

Die Champions-Cup-Hauptprobe ist also geglückt. Und Topskorerin Isabelle Gerig, die zur Spielhälfte bei ihrem Penaltytreffer Helen Bircher im gegnerischen Tor stilsicher austanzte, liess alle wissen, dass die Jets auch ohne ihre bis anhin stärkste, nun aber verletzt ausfallende Vollstreckerin Michelle Wiki den Dreh beim Toreschiessen raushaben.