Klotener Handballer verpassen den Sprung nach vorne

Klotens Kreisläufer Stefan Lütscher setzte mit seinem sechsten Treffer eine Sekunde vor dem Spielende den Schlusspunkt hinter eine emotionale Partie gegen die SG vom Zürichsee. Jubeln mochte darüber im Lager der Gastgeber niemand mehr. Vielmehr rangen sie nach den Shakehands mit den Gegnern und einer kurzen Ansprache ihres Trainers Fredi Mäder sichtlich mit ihren Gefühlen. Einige starrten mit leerem Blick in die Weite der Halle, andere lagen mit dem Rücken auf dem Boden, die Hände vor dem Gesicht. Nach dem 24:29 gegen das neue Team ihres ehemaligen Trainers Ole Bull wirkten die Klotener fast, als wären sie soeben abgestiegen.

«Die Enttäuschung ist riesig», gab ihr Captain Fabian Siegrist unumwunden zu. «Vor allem, weil eigentlich kein grosser Unterschied zwischen beiden Mannschaften da war», führte Pascal Gschwend den Gedanken fort. «Wir suchen selbst noch nach den Gründen», fügte Siegrist an. Tatsächlich war die Klotener Niederlage gegen den Tabellenzweiten nicht eben zwingend, vor allem in dieser Höhe nicht. Denn vor den spärlich gefüllten Rängen in der Bülacher Hirslen-Sporthalle, in die sie wegen Volleyball-Partien in ihrer Heimhalle am Klotener Ruebisbach ausgewichen waren, starteten die Unterländer sehr gut. Der Wille, durch einen Sieg mit den Gästen punktemässig gleichzuziehen, sich damit die Chancen auf den 2. Platz in der Qualifikations-Endtabelle und den damit verbundenen Einzug in die Aufstiegsrunde zu wahren, war ihnen klar anzumerken. Einen anfänglichen Rückstand korrigierten sie, legten vor und erarbeiteten sich mit solidem, variablem Spiel einen Dreitorevorsprung nach 15 Minuten.

Die Moral stimmt

Doch nach Ramon Knechts Treffer zum 8:5 lief bei den Klotenern lange nichts mehr zusammen. Im Angriff liefen sie immer mehr in der zupackenden Gäste-Verteidigung auf. So benötigten sie viel Zeit und Energie, um zum Abschluss zu kommen, wenn ihnen nicht schon zuvor Fehlpässe unterliefen. Horgen/Wädenswil seinerseits griff schnörkellos, mit mehr Zug zum Tor an – und kam zeitweise etwas gar einfach zum Erfolg. Innert wenig mehr als fünf Minuten wandelten die Gäste den Rückstand in eine 9:8-Führung um. Zur Pause lagen sie 13:11 vorne. Und in der zweiten Halbzeit bauten sie ihren Vorsprung vorübergehend auf fünf Tore aus.

Doch die Klotener zeigten Moral und Kampfgeist, lagen zehn Minuten vor Schluss nur noch mit zwei Toren zurück. Aber just in dieser Phase häuften sich ihre technischen Fehler wieder, und Horgen/Wädenswils Keeper Marvin Schäfer vereitelte mit mehreren Glanzparaden Klotener Treffer. Auf der anderen Seite gelang Stefan Bühler und Michael Kling, die in Abwesenheit des verletzten Daniel Binder das Gehäuse der Flughafenstädter hüteten, in der Schlussphase lediglich eine Parade. Details, die in der Summe zu ihrer zweithöchsten Niederlage im bisherigen Saisonverlauf führten.

Absenzen wiegen schwer

Pascal Gschwend und Fabian Siegrist haderten mit dem Offensichtlichen: Gschwend bedauerte seine zwei abgewehrten Abschlüsse aus nächster Tornähe vom rechten Flügel aus, Siegrist seine zwei vergebenen Penaltys. Die Selbstkritik ehrte die beiden Klotener Leistungsträger – zumal sie erst auf Nachfragen hin auf wesentliche Faktoren verwiesen. So mussten sie beide phasenweise im Rückraum agieren, weil neben dem im Militär-WK Wache schiebenden Hannes Rusterholz und dem seit drei Wochen am Ellenbogen verletzten Severin Wullschleger gleich zu Beginn der Partie mit Joy Gisler eine weitere Stammkraft aus der Schaltzentrale des Klotener Spiels verletzt ausfiel.

Gisler landete nach einem Sprung so unglücklich auf seinem bereits angeschlagenen Fuss, dass er unter Schmerzen aufgeben musste. Gschwend und Siegrist erledigten ihre Aufgabe im Rückraum gut, fehlten aber als Tor-Gefahrenherde auf den Flügeln. Die vergleichsweise vielen Fehlpässe im Spielaufbau wollten sie nur teilweise mit den fehlenden Automatismen und den ungewohnten Positionen erklären. «Wir hatten auch in manchen Spielen davor eine hohe Fehlerquote, das ist allgemein eine Schwäche von uns», räumte Siegrist ein.

Klarheit und Ruhe tun gut

Trotz aller Trauer über die Niederlage und die daraus resultierenden vier Punkte Rückstand auf den Aufstiegsrunden-Platz, der in den verbleibenden fünf Partien der Hauptrunde schwierig aufzuholen sein dürfte – in ihrer zweiten Saison nach dem Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse stimmt die Zwischenbilanz der Klotener. Denn im Vorjahr kassierten sie als Neulinge reihenweise hohe Niederlagen, sodass der Fall in die Abstiegsrunde schon nach wenigen Partien feststand. Heuer haben sie mit bisher acht Punkten aus neun Spielen noch immer rechnerische Chancen auf den 2. Rang und unterlagen wenn, dann meist nur knapp. «Wir haben uns sicher verbessert, aber die Konkurrenz ist auch nicht mehr ganz so stark», kommentierte Fabian Siegrist, «die Liga ist sehr ausgeglichen, jedes Team in Reichweite.» Pascal Gschwend erklärte: «Wir haben weniger Respekt vor der 1. Liga, und die Rückkehr von Stefan Lütscher hat uns stärker gemacht.» Der Kreisläufer sei auch als Stütze in der Abwehr eminent wichtig. Schliesslich trage auch ihr neuer Trainer Fredi Mäder zum Erfolg bei. «Er lässt uns in Kleingruppen an den technischen Grundlagen arbeiten und einen einfachen Handball spielen, das tut uns gut», lobte Gschwend, «auf unserem Niveau ist das wichtiger als eine extrem raffiniert ausgeklügelte Taktik.» Fabian Siegrist ergänzte: «In den Trainings ist eine klare Struktur erkennbar, er bringt Ruhe in unser Spiel.»

Der so Gelobte selbst zog ebenfalls ein gutes Zwischenfazit. «Bis auf ein, zwei enttäuschende Spiele bin ich sehr zufrieden, die Mannschaft entwickelt sich positiv», meinte Mäder. Seine Handschrift sei unter anderem in den gelungenen Auslösungen im Angriff erkennbar sowie im grösseren Kampfgeist. Beides gelte es auch mitzunehmen, wenn es nach der Qualifikation doch in der Abstiegsrunde weitergehen sollte und alles wieder bei null beginnt, warnte er. Gelingt ihnen das, muss den Klotenern vor der zweiten Saisonhälfte indes keinesfalls bange sein.