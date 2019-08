Klotens Neuer steht für Kontinuität

Fredi Mäder wirkt nicht eben wie einer, der grosse Töne spuckt und Sprüche klopft. Der 52-jährige Oberglatter, im Hauptberuf als Liegenschaftsverwalter auf der Gemeinde Rümlang tätig, scheint auch in der Welt seiner grossen Leidenschaft, dem Handball, einigen Sinn für Realien an den Tag zu legen. Mit ruhigem Ton und wohlüberlegten, klaren Worten spricht er während des Interviews im Foyer der Klotener Ruebisbachhalle aus, was für manchen seiner Spieler ernüchternd klingen mag: «Wir werden auch diese Saison um den Ligaerhalt spielen, und es dürfte wieder nicht einfach werden, ihn zu erreichen.»

Tatsächlich treten die Klotener in ihrer zweiten Saison nach dem Aufstieg in die dritthöchste Liga mit nahezu unverändertem, nominell leicht schwächerem Kader an. Der rechte Flügelspieler Dusan Petrovic, in der vergangenen Spielzeit mit 63 Toren drittbester Skorer des Teams, hat aus beruflichen Gründen nach Visp gewechselt. Mit dem spielenden Sportchef David Schlütter und Kreisläufer Pascal Bellwald stehen zwei Routiniers als Spieler der zweiten Mannschaft nur noch aushilfsweise zur Verfügung, Goalie Simon Wieser hörte ganz auf. Dafür ist Kreisläufer Stefan Lütscher, einer der Leistungsträger aus der Aufstiegssaison 2017/18, nach einem Jahr in Einsiedeln zurückgekehrt. Von den weiteren Neuzuzügen könnte Raphael Bührer, der von Pfadi Winterthur III kommt, das Team in der Breite stärken, schätzt Fredi Mäder. Die Konkurrenz stuft Mäder, seit 20 Jahren als Handball-Trainer aktiv, indes als stark ein: «Die beiden Aufsteiger kommen mit Schwung und Ambitionen, das werden wir gleich gegen Pratteln erleben.»

Mit gutem Grund vorsichtig

Neben den Basellandschaftlichen bekommen es die Klotener in der Normalrunde der 1. Liga, Gruppe 2 bis kurz vor Weihnachten mit zwei weiteren neuen Gegnern zu tun: dem Neuling GC Amicitia Zürich II und der SG Horgen/Wädenswil mit dem ehemaligen Klotener Coach Ole Bull. «Ich denke, tendenziell sind wir vielleicht in einer leicht schwächeren Gruppe, als wenn wir in der Gruppe 1 mit den Ostschweizer und Winterthurer Teams eingeteilt wären», schätzt Fredi Mäder. Doch der neuerliche Gang in die Abstiegsrunde, in der während der zweiten Saisonhälfte die vier unteren Teams aus der Schlussrangliste zweier Qualifikations-Gruppen um den Ligaerhalt kämpfen, dürfte auch heuer schwierig zu verhindern sein. «Im Mittelfeld der Tabelle zu landen, wäre ideal, aber es könnte eng werden», warnt er. Nachdem die Klotener in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag der Abstiegsrunde die Rettung realisiert hatten, scheint die Vorsicht wohlbegründet.

Anfang Juni, rund einen Monat nach dem Ende der vergangenen Saison, hat Fredi Mäder bereits das Training mit dem Team aufgenommen. Im Frühjahr hatte er, damals noch Coach des Zweitligisten Volketswil, den Klotener Vorstand angefragt, ob der Verein für die kommende Spielzeit noch einen Trainer suche. Nachdem sich die Flughafenstädter von ihrer Aufstiegstrainerin Agnes Kriser getrennt hatten, kamen sie auf ihn zurück und unterzeichneten mit ihm nach dem Saisonende einen vorerst auf ein Jahr befristeten Vertrag. «Grundsätzlich kann ich mir ein längerfristiges Engagement vorstellen», sagt Mäder. «Kloten wieder dauerhaft in der 1. Liga zu etablieren, ist eine schöne Herausforderung», erklärt er denn auch. Noch als Spieler des Drittligisten Pfadi Dietlikon, den er einst gemeinsam mit Kollegen gründete, avancierte der Kreisläufer einst zum Trainer. Seine weiteren Stationen Rümlang-Oberglatt, Effretikon, Unterstrass, Endingen und Volketswil zeugen von Konstanz und regionaler Verbundenheit.

Die Moral stimmt

Fredi Mäders erste Eindrücke nach drei Monaten Arbeit mit seinem neuen Team fallen positiv aus: «Abgesehen von den üblichen Ferien-Absenzen haben alle das Training voll durchgezogen und immer sehr gut mitgezogen. Der Zusammenhalt im Team ist einer der besten, die ich bis jetzt erlebt habe.» Damit letzteres auch so bleibt, hofft er auf einen guten Start. Werde man abermals eine ähnlich lange Niederlagenserie erleben wie im vergangenen Herbst, so könne dies in der zweiten Saison nach dem Aufstieg besonders auf das Selbstbewusstsein der Spieler schlagen, gibt er zu bedenken.

Einen Pluspunkt sieht er freilich darin, dass die Spieler nach einem Jahr in der 1. Liga nun wüssten, was auf sie zukomme. «Wenn alle weiter gemeinsam auf unser Ziel hinschaffen und den Kopf nicht hängenlassen, wenn es einmal nicht läuft, dann können wir es auch dieses Mal schaffen», kündigt Mäder an. Vielleicht bilden ja genau sein Realitätssinn und seine Bodenhaftung die Basis zu einem längerfristigen Höhenflug der Flughafenstädter. Ganz ohne grosse Töne.