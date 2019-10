Lucian Jachowicz hat auf fast allen Positionen die Qual der Wahl

Während Fabian Perler, der langjährige Passeur und Aggressivleader in Personalunion, seinen Rücktritt bereits während der vergangenen Saison kommuniziert hatte, verliess Aussenangreifer Fabian Brander Züri Unterland nach nur einem Jahr wieder. Der ehemalige Nationalspieler und zweifache Schweizer Meister kehrte in die höchste Spielklasse des Landes zurück. «Er hat von Anfang an offen kommuniziert und sich am Ende für Jona entschieden», schildert Züri Unterlands Trainer Lucian Jachowicz. Er selbst hatte nach der Erfolgssaison mit dem Cupfinal-Einzug und Platz 2 in der NLB Angebote aus der NLA erhalten. «Ein Spieler mit seinen Qualitäten hinterlässt immer eine Lücke», fügt er an, «aber das kann auch eine Chance sein, ausserdem haben wir mit Raphael Licka, Thomas Schatzmann sowie Joel Walser auf einen Abgang gleich drei Neuzuzüge.»

Thomas Schatzmann (hier bei der Aufschlagannahme) gehörte schon in den vier NLA-Saisons zum festen Stamm Züri Unterlands. Nun kommt er nach vier Jahren in Winterthur zurück. Foto: Dominic Staub

Eine neue Herausforderung

Da mit Ausnahme Stefan Sommers alle bisherigen Aussen- und Diagonalangreifer dem Team treu geblieben sind, sollte die Lücke, die Fabian Brander hinterlässt, zu füllen sein. Zumal es sich unter anderem beim im Team verbliebenen, NLA-erprobten Captain Manuel Gahr sowie bei Michael Brander um wichtige Teamstützen handelt.

Der Schluss- und Höhepunkt der vergangenen Saison: Züri Unterlands Männer freuen sich nach dem verlorenen Cupfinal mit ihren Fans. Foto: Keystone

Den verschärften Konkurrenzkampf mit sieben Akteuren, die für drei Positionen auf dem Feld infrage kommen, wertet Lucian Jachowicz grundsätzlich positiv. «Es ist auch für mich eine neue Herausforderung, dass sich die Mannschaft nicht sozusagen von allein aufstellt», räumt er ein, «aber ich glaube nicht, dass es da zu grossen Konflikten kommen wird. Die Jungs sind erwachsen genug und kennen sich ja schon so lange.» Ein gutes Teamgefüge, in dem jeder seine Rolle gut verstehe, sei nun gefragt, ebenso eine klare Kommunikation seinerseits.

Zwei Kandidaten für den Pass

Auch im Mittelblock hat Lucian Jachowicz heuer mehr Optionen. Zu den arrivierten, festen Grössen David Schlatter und Fabian Bigger gesellen sich Nick Bienz, der studienbedingt vom NLA-Club Volley Luzern zu den Unterländern wechselt, sowie Tjark Hinrichs aus der zweiten Mannschaft. «Beide sind hoch motiviert und haben grosses Potenzial», kommentiert der Deutsche «vor allem, wenn Fabian Bigger im Dezember von seinem beruflichen Aufenthalt in Schweden zurückkommt, haben wir auf der Position grosse Konkurrenz, die vier sind ziemlich ausgeglichen. Das schadet aber sicher nicht.»

Die Besetzung der zentralen Passeur-Position ist aus Sicht des Trainers ebenfalls offen. Neuzuzug Mario Clavadetscher, der vom Ligakonkurrenten Wetzikon kam, sowie die bisherige Nummer 2 am Pass, Luc Häring, schätzt Jachowicz als gleichauf ein. «Ich denke, wir werden von Spiel zu Spiel schauen, wer von ihnen spielt, wer sich besser präsentiert und trainiert.» Einen Spieler wie den bisherigen Passeur Fabian Perler zu ersetzen, wäre aber für jede Mannschaft in der Schweiz schwierig, gibt er zu bedenken.

Felix Ernesto Navarro Alderete (links) und Fabian Bigger am Block. Ihr voller Einsatz und Kampfgeist wird auch in der neuen NLB-Saison gefragt sein. Foto: Madeleine Schoder

Die stets neue Aufgabe

Insgesamt stuft Lucian Jachowicz seine Mannschaft tendenziell als etwas stärker ein als in der vergangenen Saison. «Vom Spielerpotenzial her sind wir besser, aber wir haben noch keinen einzigen Punkt und kein einziges Spiel gewonnen», warnt der 32-Jährige. «Wir haben die letzte Saison mit dem Cupfinal gegen Amriswil I beendet und fangen die neue gegen Amriswils Reserve an. Das bedeutet: Jetzt beginnt wieder der Alltag, da gilt es hart zu arbeiten und um jeden Punkt zu fighten. Das hat uns letztes Jahr so stark gemacht.»

Sich erneut für die Finalrunde der besten acht NLB-Teams zu qualifizieren, müsse der Anspruch Züri Unterlands sein. Weitergehende Saisonziele werde er gemeinsam mit der Mannschaft entwickeln, kündigt Jachowicz an. Dies auch als weitere Massnahme der Teambildung, die er nach einem gemeinsamen Wochenende mit den Spielern im deutschen Freiburg bereits auf gutem Weg wähnt. Der Teamgeist, der auch notwendig sei, um den verschärften Konkurrenzkampf gut zu meistern, müsse sich freilich während der Saison weiterentwickeln. «Das ist immer wieder eine neue Aufgabe.»