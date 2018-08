Mboyo besteht die Talentprobe

Nach den Schweizer Junioren- Meisterschaften 2010 stand im «Zürcher Unterländer» zu lesen: «Der elfjährige Henji Mboyo lässt das Kampfgericht und das Publikum staunen. Kein anderer reiht in einer Leichtigkeit an allen Gerä­ten Höchstschwierigkeiten aneinander. Seine Schwünge sind ausgeturnt, sein Stütz am Pferdpauschen ist höher als die Körperpositionen der Konkurrenz. Am Ende gewinnt das Ausnahmetalent Mboyo mit über vier Punkten Vorsprung das P3.» Acht Jahre später setzte sich der Turner­ des TV Opfikon-Glattbrugg an seiner ersten Elite-EM auf Anhieb­ international durch.

Im Qualifikationswettkampf setzte der Nationaltrainer Bernhard Fluck ihn gleich an allen sechs Geräten ein. Auch wenn nicht alles perfekt klappte, zeigte sich Mboyo der schwierigen Aufgabe gewachsen. Und mit der Qualifikation für den Barrenfinal der besten acht Turner Europas setzte er hinter seine Talent­probe noch ein grosses Ausrufezeichen. Im Teamfinal vom Samstag turnte Mboyo «nur» noch an vier Geräten. Die Qua­lifikation hatte zu viel Substanz gefordert – physisch wie mental. Den Team-Final beendeten der Glattbrugger und seine Team­kollegen auf dem 5. Rang. Die Podestplätze lagen ausser Reichweite – nach einem Sturz Mboyos am letzten Gerät, dem Boden, zog am Ende auch noch Deutschland an den Schweizern vorbei.

Junioren knapp geschlagen

Auch im Barrenfinal vom Sonntag reichten Henji Mboyos Kraftreserven nicht ganz bis zum Schluss. Am Ausgang, dem Doppelsalto rückwärts gebückt, öffnete er zu früh und stürzte nach vorne. Am Ende resultierte der 7. Platz – und somit das erste EM-Diplom gleich an seiner ersten Elite-EM. Auch wenn Mbo­yo sich mit seiner Leistung nicht ganz zufrieden zeigte, kann er darauf stolz sein.

Im Teamwettkampf der Junioren mussten sich die jungen Schweizer, die mit Ian Raubal (TV Opfikon-Glattbrugg) und Marc Heidelberger (TV Rümlang) angetreten waren, mit ganzen 0,066 Punkten Rückstand mit dem undankbaren 4. Rang begnü­gen. Mit der letzten Übung, durch den Berner Andrin Frey am Boden, hatte das Team sich den 3. Zwischen­rang erturnt. Als einzige Nation konnte Italien der Schweiz noch gefährlich werden. Mit jeder Übung der Italiener an den Ringen schrumpfte der Rückstand der südlichen Nachbarn dann. «Wir wussten, dass es sehr knapp werden würde. Als der letzte Italiener am Turnen war, war die Anspannung unerträg­lich», schilderte Marc Heidelberger. Am Ende sicherte sich Italien anstelle der Schweiz die Bronzemedaille. «Es hätte auf beide Seiten kippen können, leider­ hat es das dieses Mal nicht zu unseren Gunsten», kommentierte Heidelberger. Die Enttäuschung war allen anzusehen.

«Es sitzt schon tief, diese verpasste Bronzemedaille. Auf diesem Niveau muss einfach alles zu­sammenpassen, auch das Wettkampfglück», befand Christian Grossniklaus, der Cheftrainer des Kantonalen Zürcher Leistungszentrums in Rümlang. «Mit unserer Reckleistung bin ich nicht zufrieden, das hätten wir ohne Wenn und Aber besser machen müssen.»

Raubals schnelle Genesung

Tatsächlich beeinträchtigten drei Stürze am Reck das Resultat. Andrin Frey sowie Ian Raubal mussten das Gerät verlassen. «Wir alle haben jedoch sehr viel gelernt und miteinander erlebt. Dass es Ian überhaupt ins Team geschafft hat, grenzt schon fast an ein Wunder, ich bin sehr stolz auf ihn», sagte Coach Christian Grossniklaus. Schliesslich hatte sich Raubal erst Anfang Juni einer Meniskusoperation unterzogen und musste daher lange um seinen Einsatz zittern. Durch seinen erfolgreichen Einsatz im Team qualifizierte sich der 17-Jährige vom TV Opfikon-Glattbrugg für den Barrenfinal. Er zeigte eine schwierige Übung, die ihm jedoch nicht perfekt gelang­. Am Ende landete er auf Platz 6. Doch auch er darf mit seinem­ ersten grossen inter­na­tio­nalen Einsatz zufrieden sein.

«Es war alles grösser und daher war ich viel nervöser als sonst. Es war alles neu für mich, aber ich habe es sehr genossen», beschreibt­ der 16-jährige Marc Heidelberger sein EM-Debüt. Als Jüngster im Team wird er auch in zwei Jahren noch der Alters­klasse Junioren angehören. Grossniklaus ist überzeugt, dass der Rümlanger dannzumal von den diesjährigen Erfahrungen profitieren wird. (Zürcher Unterländer)