Meistertitel statt Ausscheiden für Elia Schmid vom TTC Kloten

Mit einem Jubelschrei liess Elia Schmid sich nach dem verwerteten Matchball zu Boden fallen. Soeben hatte er den Titel im Einzel gewonnen. Zwar bereits zum zweiten Mal, doch sein erster Erfolg­ liegt schon ein paar Jahre zurück. Im Final bezwang er den Überraschungsfinalist Lars Posch mit 4:2.

Nach der Siegerehrung zeigte sich der für den TTC Kloten in der Nationalliga A spielende Schmid überwältigt. «Ich habe absolut nicht damit gerechnet, am Ende Gold zu holen», sagte der 21-Jährige. Er habe zwar schon eine Medaille zum Ziel gehabt, doch dass es gleich die goldene werden würde, hätte er nicht geglaubt. «Ich wusste zwar, dass ich gut in Form bin. Aber das sind die anderen Spieler hier auch», so der frischgebackene Schweizer Meister weiter. Dazu kommt, dass Schmid, der als Nummer zwei im Tableau gesetzt war, vor dem Wettkampf eher mit einem Final gegen Titelverteidiger Lionel Weber gerechnet hatte. «Der Finaleinzug von Posch überraschte mich schon, er war aber aufgrund seiner Leistung vollkommen verdient», erörterte Schmid.

Im Doppel out, im Einzel stark

Fast wäre in den Halbfinals aber bereits Endstation für Schmid gewe­sen. Gegen den Genfer Nicolas Champod, der in Neuenburg einen Grossteil des Publikums auf seiner Seite hatte, musste der Spieler des TTC Kloten einen 1:3-Satzrückstand aufholen, ehe er sich im siebten und letzten Satz in einen Rausch spielte und diesen mit 11:2 gewann. Im Doppel konnte Schmid seinen Titel indes nicht verteidigen – mit Christian Hotz schied er bereits am Samstag in den Viertelfinals aus. In Anbetracht dessen, dass Schmid sich dann am Sonntag voll und ganz auf das Einzel konzentrieren konnte, dürfte er diese Nieder­lage jedoch verschmerzen.

Tchalakian auf Podest

Bei den Damen führte erwartungsgemäss kein Weg an der besten Schweizerin Rachel Moret (WR 68) vorbei. Im Final blieb Herausforderin Alexandra Tchalakian vom TTC Kloten, die sich in Abwesenheit der Schweizer Nummer zwei, Rahel Aschwanden (rekonvaleszent), ins Endspiel spielte, chancenlos und unterlag Moret mit 0:4. Für Moret ist dieser Erfolg bereits der sechste Einzel-Schweizer-Meister-Titel in ihrer Karriere und der dritte in Folge.

Im Damen-Doppel ging der Sieg an das Duo Céline Reust und Salomé Simonet. Sie besiegten Mireille Kroon und Alexandra Tchalakian mit 3:0. Die dritte Medaille gab es für Tchalakian im Mixed, wo sie gemeinsam mit Filip­ Krstic Bronze gewann. Die weiteren Flughafenstädter spielten gut, konnten letztlich aber keine Medaillen erobern. Andrin Melliger schaffte es bis in die Achtelfinals, dort war gegen den späteren Halbfinalisten und Weber-Bezwinger Gaël Vendé aller­dings Schluss. Auch für ­Denis Bernhard bedeuteten die Achtelfinals Endstation, er musste sich nach einem harten Kampf im siebten Satz Überraschungsmann Lars Posch geschlagen geben. Auxanne Rebetez schliesslich schied in den Achtelfinals gegen Salomé Simonet aus. (Zürcher Unterländer)