Mit Schlagkraft und Intelligenz

«Nur etwas möchte ich noch anfügen», antwortet Collins Ojal auf die entsprechende Frage am Ende des Gesprächs im Box-Center Glattbrugg. «Man nennt mich den Afrikanischen Löwen», sagt er mit einem herzhaften und ansteckenden Lachen. Danach erklärt er in ruhigem Ton und mit wohlbedachten Worten auf Englisch: «Ich selbst habe mir den Namen nicht ausgedacht, ein Speaker an einem meiner ersten Kämpfe in der Schweiz hat mich so vorgestellt, seitdem hat sich das so eingebürgert.» So klischeehaft der Übername auch daherkommen mag, sein Träger empfindet ihn als passend.

«Der Löwe ist der König des Dschungels, weil er Brutalität mit raffinierten Jagdfähigkeiten vereint», meint Ojal, «ganz ähnlich wie ich im Boxring. Ich habe sicher eine überdurchschnittlich hohe, brutale Schlagkraft, auch dank einer natürlichen Veranlagung – aber meine grösste Stärke ist, dass ich intelligent boxe. So teile ich aus, muss aber wenig einstecken.»

Die süsse Wissenschaft

Schon bald, nachdem er im Alter von neun Jahren in seiner kenianischen Heimat in einem Boxclub zu trainieren begann, habe ihn die taktische Komponente des Sports fasziniert. «Boxen nennt man auch eine süsse Wissenschaft, weil es darum geht, den Gegner zu treffen, ohne selbst getroffen zu werden.» In den 24 Jahren, die seither vergangen sind, scheint Collins Ojal genau das verinnerlicht zu haben. «Ich war schon immer ein defensiver Boxer, bin deswegen noch nie im Ring zu Boden gegangen, bin nie verletzt worden und musste nicht einmal genäht werden.» Während er dies erzählt, beobachtet er sein Gegenüber mit wachen Augen, die in seinem tatsächlich makellosen und narbenloses Gesicht funkeln.

Mit seiner Art zu boxen, gepaart mit Trainingsfleiss und günstigen körperlichen Voraussetzungen, behauptet sich Ojal im Alter von 33 Jahren gegen deutlich jüngere Kontrahenten. Ende November 2018 holte er in Locarno einen ersten Schweizer Meistertitel der Superschwergewichtsklasse (91 Kilogramm und aufwärts), rund elf Jahre nachdem er in Kenia zum ersten und einzigen Mal die nationale Meisterschaft gewonnen hatte. «Der Schweizer Meistertitel ist eine grosse Ehre für mich, der Erfolg hat mir einmal mehr gezeigt, dass sich harte Arbeit auszeichnet», kommentiert Ojal, «Wenn du immer etwas mehr machst, kannst du auch etwas erreichen.» Nicht zuletzt, dass er im Halbfinal just jenen Gegner k. o. schlug, dem er ein Jahr zuvor im Final etwas unglücklich unterlegen war, verschaffte ihm eine gewisse Genugtuung.

Die Mentalität muss stimmen

Mit dem erstmaligen Triumph auf heimischem Meisterschaftsparkett eröffnete sich Collins Ojal darüber hinaus eine neue Chance. Als amtierender Schweizer Meister im Superschwergewicht gehört er heuer dem C-Nationalkader an. An einigen internationalen Wettkämpfen, wenn auch nicht an Welt- oder Europameisterschaften, kann er somit die Schweiz vertreten – obwohl er erst vor sechs Jahren ins Land kam und nicht über die Staatsbürgerschaft verfügt. Sein erstes von etwa zehn geplanten Turnieren 2019 wird der Wahl-Regensdorfer am kommenden Wochenende mit dem Grand Prix von Slowenien in Konjice bestreiten. Ob er auch dort den Sieg anpeilt?

Als er diese Frage vernimmt, lacht Ojal erst einmal ausgiebig. Dann führt er, wieder ganz ernsthaft, aus: «Wichtig ist mir vor allem, immer meine Sportlermentalität zu zeigen. Das heisst, dass ich seit Anfang Jahr hart und gezielt auf dieses Turnier hintrainiere, dort antreten und alles geben und alles dafür tun werde, um zu gewinnen. Aber wenn es nicht reicht, dann werde ich akzeptieren, dass andere besser waren.» Auf jeden Fall aber fühle er sich gut, in Form und bereit für sein Debüt für die Schweiz im internationalen Ring.

Sein Profi-Traum lebt

Im Boxring in der slowenischen Kleinstadt wird Collins Ojal neben der guten Form und dem durchtrainierten Körper auch auf einen vertrauten Coach bauen können. Sein Vereinstrainer Rajko Bojanic, Inhaber des Box-Centers Glattbrugg, wird in Slowenien im Auftrag des Schweizer Boxverbands das Auswahlteam betreuen und begleiten. Kurz nach seinem Umzug aus der Stadt Zürich nach Regensdorf vor rund zwei Jahren schloss sich Ojal dem Verein im Gewerbegebiet Unterriet an – ein Glücksfall für beide Seiten. Bojanic führte Ojal zum Titelgewinn, und Ojal dient im Box-Center als Vorbild für die zahlreichen Jungen. «Er ist sehr schnell, technisch versiert, hat richtig harte Schläge, ein gutes Auge und Übersicht», lobt Bojanic seinen erfolgreichen Modellathleten, «seine Ausgeglichenheit hilft ihm, auch in schwierigen Situationen im Ring ruhig zu bleiben und genau das Richtige zu tun.»

Mit seiner enormen Disziplin motiviere er die Junioren im Club. «Ausserdem ist er ein richtiger Teamplayer», fügt Bojanic an, «wenn ein Junger ihn um Rat fragt, nimmt er sich immer Zeit und gibt ihm einen Tipp.» Kurz gesagt, habe Ojal alle Qualitäten, um eine Karriere als Profiboxer zu lancieren. Die Kämpfe mit dem Schweizer Amateur-Nationalteam bieten ihm daher auch eine willkommene Gelegenheit, sich zu präsentieren. Denn um seinen Profi-Traum dereinst zu verwirklichen, ist Collins Ojal vor allem auch auf Sponsoren angewiesen, die er und die Glattbrugger Verantwortlichen derzeit für ihn suchen. Sportliche Erfolge auf der internationalen Bühne könnten dabei mithelfen.

(Zürcher Unterländer)