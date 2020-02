Mit dem Finalderby im Hinterkopf

Die Erstligisten haben es in der Hand, für ein erstes regionales Highlight in diesem Playoff-Winter zu sorgen. Setzt sich Bülach Floorball gegen Widnau und Bassersdorf-Nürensdorf (UBN) gegen Herisau in den Best-of-3-Serien durch, käme es zu einem finalen Unterländer Derby und damit zur emotionsgeladenen Neuauflage des letztjährigen Playoff-Halbfinalduells, das mit seinem Offensivspektakel in den Hallen in Bülach und Nürensdorf für eine grandiose Stimmung gesorgt und ein grosses Publikum angelockt hat.

Stärkstes Team seit 2010

Der Weg in den Playoff-Final führt für Qualifikationssieger Bülach über Widnau. Der Qualifikationssechste hat in den Viertelfinals überraschend die unbequemen Limmattaler aus dem Playoff-Rennen geworfen, gegen welche die Bülacher drei der letzten vier Partien verloren haben. Gegen Widnau hingegen konnten sie beide Duelle in dieser Saison gewinnen (10:4 und 12:7). Es fügt sich also gut für Bülach Floorball. Diese Meinung teilt auch Cheftrainer Raphael Röthlin, der aber gleichzeitig vor zu viel Euphorie warnt: «Die Spiele gegen Widnau werden keine Selbstläufer sein.» Die St. Galler verfügen über eine äusserst starke, mit ausländischen Spielern gespickte erste Linie. «Diese müssen wir aus dem Spiel nehmen, sonst wird es gefährlich für uns.» Mit einer konzentrierten Leistung aber sollte Widnau für Bülach zu schlagen sein.

"Gegen Widnau müssen wir unser Powerplay verbessern."Cheftrainer Raphael Röthlins Forderung an seine Spieler vor dem Playoff-Halbfinal gegen Widnau.

Raphael Röthlin spricht derzeit offen vom stärksten Team, das der Unterländer Traditionsverein seit dem Abstieg in die 1. Liga 2010 gestellt hat. Das Ziel der Bülacher ist heuer kein geringeres als der Aufstieg in die NLB. Doch Röthlin bleibt mit seinen Gedanken vorerst in der Gegenwart («gegen Widnau müssen wir unser Powerplay verbessern») und nahen Zukunft («ein Derbyfinal gegen UBN wäre eine tolle Sache»). Der Lokalrivale wäre ihm als Gegner weitaus lieber als die äusserst defensiv eingestellten Herisauer.

Euphorie in Nürensdorf

In Nürensdorf würde man dem Bülacher Wunsch für einmal nur zu gerne Folge leisten. UBN zeigte im Viertelfinal gegen die favorisierten Jona-Uznach Flames einen begeisternden Auftritt. «Dieser Coup hat eine solide Saison zu einer guten gemacht», sagt Chefcoach Samuel Eberle. Im Playoff-Halbfinal trifft sein Team nun auf Herisau, das in der Qualifikation den Unterländern keinen Punkt überliess. Doch ein Bassersdorf-Nürensdorf im Playoff-Modus vermag womöglich auch ein kämpferisches und konterstarkes Herisau zu packen.