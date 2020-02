Mit neuem Bob und neuem Schuban die WM

Und dann hat sich Martina Fontanive einen neuen Bob gekauft. Hinter ihr lag im vergangenen Frühling eine wenig berauschende Saison mit Materialproblemen und mittelmässigen Resultaten. Gut sechs Jahre nach ihrem Einstieg in den Bobsport musste sie dringend etwas ändern. «Sonst hätte ich das Ziel eines Podestplatzes im Weltcup nicht weiterverfolgen können», sagt die gegenwärtig beste Bobpilotin der Schweiz.

Die Kosten für den Bob musste sie ohne die finanzielle Unterstützung des Verbandes stemmen, das ging nur mit einem Kredit; ein schwieriger Entscheid. Für das Geld hätte sie sich auch einen schmucken Mittelklassewagen anschaffen können, aber ein solcher lässt sich nun einmal nicht durch einen Eiskanal steuern.

«Wenn schon, denn schon», dachte sich also Martina Fontanive und leistete sich den neuesten und teuersten Zweierbob, den der Markt zu bieten hatte. Schliesslich plant sie über die Olympischen Spiele in Peking hinaus bis zur Heim-WM 2023 in St. Moritz. Einzig an jene der Deutschen kommt Fontanives neuer Schlitten nicht heran. Die Bobnation ist der Konkurrenz punkto Materialentwicklung und Professionalität um Längen voraus.

Bestes Karriereresultat

Die Investition hat sich gelohnt. So gut wie in der laufenden Saison war Martina Fontanive, die für den in Regensdorf beheimateten Zürcher Bobclub startet, im Weltcup noch nie klassiert. Gemeinsam mit Anschieberin Nadja Pasternack liegt sie aktuell auf Gesamtrang 7. Anfang Februar realisierte das Duo auf der Heimbahn in St. Moritz mit Platz 4 das beste Weltcupresultat seiner Karriere und schrammte um nur 12 Hundertstel am Podest vorbei. Ein grosser Fortschritt, der die Erwartungen wachsen und einen 8. EM-Schlussrang, herausgefahren am Wochenende im lettischen Sigulda, plötzlich zu einer grossen Enttäuschung werden lässt. «In den Trainings sind wir noch unter die ersten sechs gefahren, und auch im Rennen hatten wir die drittbeste Startzeit. Es wäre an mir gelegen, das runterzubringen», sagt Fontanive und stellt fest: «Noch fehlt mir an den Lenkseilen die Konstanz.»

WM voller Tücken

Gerade gute Erfahrung aber ist an den morgen Freitag beginnenden Weltmeisterschaften auf der anspruchsvollen Bahn in Altenberg besonders gefragt, weil bis zur Medaillenvergabe vier anstatt wie in normalen Weltcuprennen zwei Läufe ausgetragen werden. Zudem wird Gastgeber Deutschland ausnahmsweise gleich mit vier Teams antreten, da auch die amtierenden Junioren-Weltmeisterinnen startberechtigt sind. «Realistisch betrachtet, werden wir an dieser WM wohl höchstens um Rang 6 kämpfen», meint Fontanive trocken. Denn auch die US-amerikanische Seriensiegerin Kaillie Humphries liegt genau wie das deutsche Quartett eigentlich nicht in ihrer Reichweite.

Die Weltmeisterschaften bilden für die Bobfahrerinnen den Höhepunkt der Saison und zugleich deren Ende. Martina Fontanive wird daraufhin ihren Bob- unverzüglich gegen einen Bauhelm eintauschen und bis im Herbst als Architektin und Bauleiterin mit einer Wohnungssanierung in Schlieren Geld verdienen. Ferien in der Ferne wird es keine geben. Wer im Bobsport im Winter schnell sein will, macht im Sommer keine grossen Sprünge.