Münchner machen in Dielsdorf Kasse

Die Wetterprognosen für die Pferderennen gestern in Dielsdorf liessen Schlimmes befürchten, doch die Wetterlage verbesserte sich bis zum gelegentlichen Sonnenschein, der für optimale Verhältnisse auf dem gepflegten Geläuf sorgte. Auch die 4800 Besucher profitierten davon und verzichteten zum grossen Teil auf den Gratiszutritt auf die Tribüne. OK-Chef Reto Vanoli: «Auf der Stehrampe ist man viel näher dran am Geschehen, und das macht die Faszination der Rennen in Dielsdorf aus.» Bereits schon im zweiten Flachrennen konnten die Zuschauer einen tollen Sieg von High Hope, im Training von Karin Suter aus Steinmaur bejubeln. Die dreijährige, hoffnungsvolle Stute hatte zuvor erst ein Rennen bestritten und dabei den 3. Platz belegt. Auf ihrer Heimbahn wurde High Hope nun ihre Favoritenrolle gerecht und gewann für die Stallgemeinschaft Miracle unter Dennis Schiergen Start-Ziel. Trainerin Suter zum Sieg: «Die grosse Hoffnung, wie es ihr Name schon sagt, wurde erfüllt. Für mich war es keine Überraschung, weil sie sich im Training so gut angeboten hat.» Und schmunzelnd fügte sie an der Siegerbar an: «Es ist, wie wenn man im Fussball einen Penalty bekommen würde, und im Goal steht kein Torhüter.» Mit Sweet Soul Music belegt Suter im GP der Stadt Zürich dann den ausgezeichneten 2. Rang. Die fünfjährige Stute steht in ihrem Besitz und stammt aus der eigenen Zucht mit der Superstute Soul of Music.

International besetzte Pferderennen sind attraktiv, sie bieten Vergleichsmöglichkeiten, aber auch die Gefahr, dass das Sieggeld ins Ausland fliesst. So geschehen gestern in den beiden gut dotierten Hauptereignissen. Im 104. Grossen Preis der Stadt Zürich war der sechsjährige Wai Key Star der klare Favorit. Der Hengst ist im Besitz von Hans-Gerd Wernicke, der in der Nähe von Salzburg wohnt und von Sarah Steinberg in München trainiert wird. Der hochklassige Hengst liess im Rennen über 2300 Meter lange auf sich warten, bis er im Einlauf angriff und wie eine Rakete an seinen Gegnern vorbeizog. Mit Runnymede gewann der Münchner Besitzer auch das Rennen der dreijährigen Galopper um die Swiss 2000 Guineas, vor Zandvoort und Muddy Waters, der von Karin Zwahlen aus Nieder-hasli geritten wurde. Vor den Starts hatte Wernicke zu bedenken gegeben. «Pferderennen sind kein Wunschkonzert. Sie müssen erst gelaufen werden.» Mit den beiden Siegen und 24000 Franken im Sack denkt der Münchner jetzt schon daran, wieder nach Dielsdorf zu kommen.

Favorit gewinnt Jagdrennen

Mit grosser Spannung wurde das Jagdrennen auf der neugestalteten Hindernisbahn verfolgt. Der fünfjährige Eclair unter Anthony Lecordier führte in forschem Tempo das Achterfeld über 13 der 15 Sprünge an. Hinter ihm positionierten sich die beiden Schimmel Baraka de Thaix mit Rafi Lingg, trainiert von Chantal Zollet aus Höri, und Et Qoui aus dem Stall von Andreas Schärer. Am letzten Hindernis übernahm Favorit Braka de Thaix das Kommando und verwies seinen Farbgefährten auf den 2. Platz. Während des ganzen Jagdrennens hielten sich Jan Mbaye mit Ae Fananah als Debütanten am Schluss des Achterfelds auf und trösteten sich mit der Turfweisheit: «An den Pferderennen gewinnst du immer – wenigstens an Erfahrung.» (Zürcher Unterländer)