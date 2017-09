Nightdance Paolo gegen die Jungen

Dabei will der zehnjährige Lokalmatador Nightdance Paolo unter Karin Zwahlen aus Niederhasli beweisen, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Rennpferde erbringen ihre Höchstleistungen für gewöhnlich im Alter von drei und sieben Jahren. Es erstaunt daher kaum, dass im galoppsportlichen Hauptereignis des vierten und letzten Renntags der Saison auf der Pferderennbahn in Dielsdorf acht der elf Starter bis zu fünf Jahre jung sind. Doppelt so altist indes Nightdance Paolo aus dem Stall von Trainer Andreas Schärer aus Niederhasli.Der Wallach lief bisher 52 Rennen – und beendete 16 von ihnen als Sieger. Zudem platzierte er sich mit einer Gewinnsumme von 336 690 Franken ganze 29 Mal in den Geldrängen. 2011 entschied er auch den Grand Prix Jockey Club für sich.

Heuer wird das Erfolgspferd unter Karin Zwahlen antreten. Die 60-fache Siegreiterin aus Niederhasli gewann zuletzt mit Nightdance Paolo am Dielsdorfer Abendrennen im August und zeigt sich zuversichtlich, dassihr vierbeiniger Kompagnon am Sonntag erneut seine beste Leistung abrufen wird. Im Paddock vor den Stallungen auf dem Rennbahnareal liebkoste sie vier Tage vor dem Rennen den braunen Wallach und sagte: «Er ist topfit und weiss, was er zu tun hat.» Auch Besitzer Toni Kräuliger betonte: «Nightdance Paolo ist ein Ausnahmepferd und hat trotz seines Alters seine Chance. Mit Le Colonel hat er zudem einen guten Stallgefährten.»

Starke Gäste aus Deutschland

Nach dem Vorjahressieg von Girolamo im GP Jockey Club bringt der Kölner Trainer Peter Schiergen diesmal gleich zwei Galopper mit grossem Potenzial in Dielsdorf an den Start. Zum einen ist dies Samurai, der von seinem Sohn Dennis geritten wird. Der 22-jährige Student reitet regelmässig im Training bei Karin ­Suter und verrät: «Ich habe den vierjährigen Hengst bei seinem ersten Sieg in Düsseldorf geritten. Er steigert sich ständig und wird mit der Schweizer Elite mithalten können.» Mit Nimrod hat Schiergen ein zweites Eisen im Feuer. Der vierjährige Hengst wird von der englischen Spitzenreiterin Josephine Gordon pilotiert. Die 24-Jährige wurde 2016 als Lehrlings-Champion mit über 70 Siegen zum «Lad Jockey of the Year» gekürt. Mit Sweet Thomas und Shadow Sadness kommen zwei Pferde aus Deutschland, die schon in Avenches gute Resultate erreicht haben. Zu den Schweizer Vertretern zählen ausser den ­beiden Kräuliger-Pferden auch Clouds at Night, Wayway, Mughtagal, Strade Kirk und der zehnjährige Runaway.

Nach der Krönung zur Stutenkönigin muss sich nun Sweet Soul Music, im Besitz und Training der Steinmaurerin Karin Suter,in der Steherprüfung über 3000 Meter auch mit den dreijährigen Hengsten messen. Cornwall Cottage, ihr stärkster Gegner, kommt aus dem Nachbarstall von An­dreas Schärer.

Während zahlreiche Unterländer Pferde und Reiter in zwei weitere Flachrennen starten, ist der Jugendpreis für zweijährige Galopper reserviert. Klarer Favorit ist hier der zweifache Sieger Zantario. Noch nie in einem Rennen gelaufen sind dagegen bisher Way to Run, Auenkönig und die Stute Fabrina. (Zürcher Unterländer)