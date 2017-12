Noch einmal im selben Boot

Ganze 39 Achter-Formationen ab­sol­vierten am Samstag am sogenannt­ härtesten Ruderrennen der Schweiz die 11,5 Kilo­me­ter lange Strecke von Ellikon auf dem Rhein nach Eglisau. Zum ­Vergleich: Normaler­weise beträgt die Distanz bei einem nationalen oder internationalen Ruderwettkampf höchstens zwei Kilometer. Im Boot mit der Startnummer 10 mit der Bezeichnung Seeclub Zürich Oldboys starteten gleich vier Ruderer, denen der Rhein bei Eglisau mehr als geläufig ist: der Bülacher Rik Vils, Bugmann Adrian­ Koller aus Eglisau, der in Eglisau aufgewachsene Pascal Flory – und Simon Niep­mann. Der mehrfache Welt- und Europameister im Leichtgewichts-Zweier und Vierer hat am Eg­lis­auer Stützpunkt seines Vereins, des Seeclubs Zürich, im Laufe seiner­ Karriere unzählige Trainingskilometer absolviert. Der amtierende Olympiasieger im Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann brachte mit Simon Schürch einen seiner drei Gold-Kompagnons von Rio de Janeiro 2016 mit.

Im Ziel musste sich die illustre Formation dennoch mit dem 11. Platz begnügen. Vorjahressieger ASR ­Nereus aus den Niederlanden gewann mit annähernd einer Minute Vorsprung vor dem Seeclub Zürich 1 und den amtierenden Schweizer Meis­tern Grass­hopper Zürich. Bei den Frauen indes trennte gerade eine einzige Sekunde die Siegerinnen des RC Zürich von den Zweitplatzierten vom Belvoir RC Zürich. In der Kategorie Junio­ren siegte der Seeclub Zug vor dem Seeclub Zürich.

Auch auf zwei Rädern schnell

Simon Niepmann hatte eine ­gute Erklärung für die mittel­mäs­sige Platzierung seines Teams: «Wir haben nur zweimal mit­ein­an­der trainiert. Um ganz an der Spitze mitzufahren, ist das eindeutig zu wenig.» Der 32-Jäh­rige hatte ­Ende Oktober, über 14 Monate nach seinem Karrierehöhepunkt mit dem Olympiasieg in Rio, offiziell seinen Rücktritt erklärt. Der im deutschen Lörrach geborene Doppelbürger ru­derte heuer lediglich 600 Kilometer. Im vergangenen Olympiajahr ­waren es noch deren 7000 gewesen. Doch der bodenständige Weltklasseathlet hat sich 2017 anderweitig fit gehalten. Niep­mann verrät: «Ich halte mich mit Biken und mit Joggen fit. In diesem Jahr bin ich vier Bike-Masters-Rennen mitgefahren.» Und das mit Erfolg: In allen vier Rennen landete er unter den Top 50 von rund 1000 Teilnehmern.

Ausserdem hat Niep­mann zwischenzeitlich sein Sport- und Geo­grafiestudium erfolgreich ab­ge­­schlossen. Sein Fokus liegt daher nun auf seinem Beruf. Aktu­ell arbeite er temporär als Mittel­schul­lehrer. «Später möchte ich dann als Sport- oder Geografielehrer unterrichten», sagt er.

Zu tiefe Schlagfrequenz

Die beiden Unterländer Rik Vils und Pascal Flory freuten sich sehr, wieder einmal gemeinsam mit ihren alten Kollegen im selben Boot zu sitzen. Der Eglisauer Flory kommentierte: «Technisch sind wir sehr gut gefahren. Die Schlagfrequenz war aber zu wenig hoch.» Zudem fügte der 28-jährige Mitbe­wohner von Olympiasieger ­Simon Schürch, seines Zeichens selbst siebenfacher Schweizer Meister, an: «Bis vor drei Jahren habe ich meine Freizeit mehrheitlich auf dem Ruderboot verbracht, zurzeit trainiere ich höchstens noch einmal in zwei Wochen.» Auch sein langjähriger Weggefährte, der neunfache Landesmeister Rik Vils aus Bülach, zeigte sich zufrieden: «Es hat sich definitiv gelohnt, am Start in den eiskalten Rhein zu steigen.»

Ein positives Fazit zog auch ­OK- Chef Benedikt Schmidt: «Mit Son­nen­schein und leichtem Schnee­treiben war heute auch das Wetter perfekt – ein rundum ge­lun­gener Anlass.» (Zürcher Unterländer)