Nun müssen Punkte her

Möglicherweise hätten die Klotenerinnen doch noch etwas mitnehmen können an diesem Sonntagnachmittag. Vielleicht, wenn Sonja Beer zwei Minuten vor dem Ende der offiziellen Spielzeit etwas platzierter geschossen hätte und ihr Ball nicht an den Pfosten, sondern ins Tor geflogen wäre. Dann hätten die Unterländerinnen auf 2:3 verkürzt in der Partie gegen Concordia Basel, es wäre nochmals spannend geworden. Stattdessen blieb es bei der 3:1-Führung für die Gäste, die ihren Vorsprung somit über die Zeit bringen konnten.

Ein Resultat, auf das Klotens Trainer Giuseppe Zizza mit einem Kopfschütteln reagierte. «Wir haben eigentlich gut gespielt und drei blöde Gegentore bekommen», kommentierte er. Besonders ärgerlich aus Klotener Sicht: die ersten beiden Gegentreffer, die entgegen dem Spielverlauf fielen. Denn die Gäste hatten sich in der Startviertelstunde ganze zwei Male aus der Umklammerung der Klotenerinnen gelöst, die in der Anfangsphase die Partie dominierten. Doch beide Male erzielten die Baslerinnen dabei einen Treffer. Und so hiess es nach 15 Minuten bereits 0:2 in diesem Spiel, das für das Heimteam im Kampf gegen den abermaligen Abstieg so eminent wichtig war.

Im Abschluss zu harmlos

Doch immerhin blieben die Flughafenstädterinnen dran. Mit einem Schuss an die Latte nach knapp 20 Minuten sorgte Melisa Demirayak für ein erstes Ausrufezeichen. Es folgten Chancen von Nina Suter und Sonja Beer. Doch die Klotenerinnen blieben vorne ohne Glück und Durchschlagskraft, Basel konnte den Zwei-Tore-Vorsprung in die Pause retten. In der zweiten Halbzeit war die Partie etwas ausgeglichener, die Dominanz des Heimteams nahm ab. Nach knapp 20 Minuten kam Flurina Vonmoos für Basel zu einer guten Gelegenheit, doch ihr Ball flog am Tor vorbei. Es war eine der wenigen Chancen, welche die Gäste nicht nutzten. Wenige Minuten später machten sie es besser: Laura Oeschger kam im Klotener Strafraum an den Ball und versenkte ihn mit einem sehenswerten Schuss im Netz – 0:3 aus Klotener Sicht und die Vorentscheidung in dieser Partie.

Zwar versuchten die Klotenerinnen noch zu reagieren. Doch bis auf einen Schuss von Suter kamen sie kaum mehr zu torgefährlichen Szenen. Erst in der Schlussphase verkürzte Demirayak auf 1:3 – zu spät aus Klotener Sicht. «Dabei haben wir die Abschlüsse extra noch trainiert», sagte Zizza ratlos.

Die Zuversicht bleibt

Auch Sonja Beer suchte nach Erklärungen für die Niederlage. «Unsere Pässe waren zu ungenau, wir haben zu wenig über aussen gespielt», sagte die Stürmerin. «Aber wir hatten genug Chancen, um dieses Spiel zu gewinnen.» Mit der Niederlage gegen Basel haben die Klotenerinnen im Kampf gegen den Abstieg einen Rückschlag erlitten. «Wir hätten Punkte gutmachen können», meinte Beer. Nun müsse man das halt in den nächsten Spielen tun: «Wenn wir ein, zwei Spiele gewinnen, sieht alles wieder anders aus.» Sie bleibt optimistisch: «Wir werden den Ligaerhalt schaffen.» Und für Zizza zählt nur die nächste Partie. «Wir müssen dieses Spiel abhaken.» (Zürcher Unterländer)