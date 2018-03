Playoff-Out mit Fragezeichen

Es war ein schwacher Trost für die Spieler von Bülach Floorball. Die Junioren des Vereins standen nach der Schlusssirene in den Katakomben der Sporthalle Hirslen Spalier, um mit ihnen abzuklatschen. Die Spieler nahmen die Geste dankend entgegen, einige von ihnen quälten sich zu einem Lächeln, andere liefen mit gesenktem Kopf in Richtung Garderobe. Die Enttäuschung über die Niederlage vor eigenem Publikum – 537 Zuschauer sorgten für eine Rekordkulisse – gegen Unihockey Limmattal war gross. Nicht nur, weil die Unterländer damit die Best-of-3-Serie verloren und die Chance auf einen Aufstieg in die Nationalliga B verspielt hatten. Sie waren vor allem über den Spielverlauf enttäuscht. Nach einer Viertelstunde lagen sie bereits mit 0:4 zurück. «Wir hatten eine gute Vorbereitung gehabt und waren zuversichtlich», sagte Josha Meier, dem an diesem Abend zwei Tore gelangen. «Doch wir haben den Anfang komplett verschlafen gegen die Limmat­taler, die allerdings auch unheimlich stark gespielt haben.»

Frühes Time-out

Nach dem vierten Gegentreffer nahm Bülachs Trainer Raphael Röthlin bereits sein Time-out. Und zu Beginn des Mittelabschnitts setzte er ein Zeichen, indem er Torhüter Timon Volkart durch Christoph Düsel ersetzte. Die Unterländer waren jetzt zwar besser und kamen vermehrt zu Chancen. Doch die Gäste zeigten sich vor dem gegnerischen Tor kaltblütiger, zwischenzeitlich führten sie gar mit fünf Toren Vorsprung. Es war definitiv nicht der Abend der Bülacher. Erst im Schlussabschnitt hatten die Hausherren mehr von der Partie und kamen zwölf Minuten vor Schluss auf 5:7 heran. «Wir haben versucht, das Ganze noch zu drehen», sagte Josha Meier, «der Wille war da.» Und Röthlin war sich sicher, dass sein Team die Partie noch hätte kippen können. «Doch dann kam der Gegentreffer.» Das 5:8 aus Sicht der ­Bülacher durch den Limmattaler Valentin Ladner bedeutete die Vorentscheidung in dieser Partie. «Klar, wir wären gerne in die ­Aufstiegsspiele gekommen», sagte Röthlin unmittelbar nach dem Schlusspfiff. Da wusste der Chefcoach allerdings noch nichts vom Zaudern der Limmattaler.

Verzichtet Limmattal?

Bülachs Vereinspräsident Dominik Wild erfuhr erst nach der Serie, dass Limmattal anscheinend noch nicht definitiv entschieden hat, ob das Fanionteam überhaupt zu den Aufstiegsspielen gegen den NLB-Zweitletzten March-Höfe Altendorf antreten soll. Der Vereinsvorstand der Limmattaler fasste den Entschluss gestern Montagabend nach Redaktionsschluss. Verzichtet Limmattal, würde laut Reglement eigentlich der unterlegene Finalgegner den Platz in den Aufstiegsspielen erben. Eigentlich, denn die Limmattaler hätten einen allfälligen Verzicht bereits im Januar beim Verband deponieren müssen. Ziehen sie sich nun trotzdem ­zurück, müssten die Paarungen der Aufstiegs-Playoffs kurzfristig neu organisiert werden. Wie das konkret ausschauen würde, weiss auch Bülach-Präsident Wild derzeit nicht. «In dieser Angelegenheit gibt es noch einige Frage­zeichen», bemerkt er und hängt an: «Wir machen uns darum nicht allzu viele Gedanken und lassen es auf uns zukommen.» (Zürcher Unterländer)