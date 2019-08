Raess, die Jungen und ein Senior

Die Bedingungen waren hart: keine 48 Stunden Erholung, ein hartes, kräfteraubendes Rennen in den Beinen, eine Enttäuschung zum Verarbeiten und eine Flugreise an die SM. Doch der erfolgreichste Athlet des LC Regensdorf meisterte diese Herausforderung souverän. Nach der witterungsbedingt enttäuschenden Zeit in Dublin präsentierte sich Jonas Raess an den nationalen Titelkämpfen souverän. Über 5000 m kontrollierte er das Rennen während neun Zehnteln der Distanz von hinten und aus dem Mittelfeld. 500 m vor dem Ziel attackierte er – und zwar so, dass es für die Widersacher schnell höchstens noch um Silber ging. «Meine Beine haben sich deutlich frischer angefühlt als angenommen», sagte der 25-jährige Universiade-Sieger über die zwölfeinhalb Bahnrunden. Die letzte Runde legte Raess in starken 55,2 Sekunden zurück, obwohl er sich auf der Zielgeraden nicht mehr fordern musste. Der dritte 5000-m-Meistertitel in Folge freut ihn. Mehr als eine Zwischenstation war Basel aber nicht, denn Raess will seine gute Verfassung weiter nutzen. Die Schwierigkeit ist nur, Unterschlupf in passenden Feldern zu finden. Nächsten Sonntag bei der Gala die Castelli in Bellinzona will er seine 1500-m-Bestmarke vom Juni verbessern. Dazu beschäftigt er sich bereits mit einem letzten Versuch in diesem Jahr über 5000 m.

Drei Premieren

Neben Raess, der seine insgesamt fünfte Elite-Medaille bei einer Elite-Meisterschaft gewann, profilierten sich drei Neulinge. Mit ihren Bronzegewinnen glückten Sales Inglin (Glattbrugg/LC Zürich) und Karin Disch (LC Regensdorf) über 400 m Hürden sowie Selina Fehler (1500 m, LC Regensdorf) erstaunliche Premieren. Inglin lief im Juli an der U20-EM, Fehler und Disch taten dies an der U23-EM. Ihnen allen ist es gelungen, ein zweites Formhoch anzusteuern.

Selina Fehler, die 800-m-Finalistin an den U23-Europameisterschaften, entschied sich Anfang der Meisterschaftswoche zum Start über 1500 m. «Ich will etwas Anderes versuchen», sagte sie sich. Und das tat die 20-Jährige mit Erfolg. Nur die U20-Europameisterin Delia Sclabas und die bereits international bei der Elite erprobte U23-Steeple-Rekordlerin Chiara Scherrer waren ihr überlegen. Allen anderen, zum Teil höher eingestuften Widersacherinnen zeigte sie den Meister. Bronze bedeutet für Fehler ein Medaillendebüt.

«Mega cool», meinte die 22-jährige Karin Disch zu ihrem 3. Platz über die 400m Hürden. Auch sie hatte mit Yasmin Giger, der U23-EM-Dritten, Oxana Aeschbacher und Michelle Müller starke Konkurrenz. Doch Disch zeigte ein hervorragendes Rennen und machte auf der Zielgeraden noch zwei Positionen gut. Später wertete sie das Resultat folgendermassen: «Letzten Herbst, als ich zum LC Regensdorf gekommen bin, haben wir von erst einmal nur von einem möglichen Finalplatz gesprochen, jetzt ist es eine Medaille geworden.»

Baumann überrascht

Und der Jüngste von allen – Sales Inglin wird heute Montag 20 Jahre alt – klassierte sich hinter den beiden hoch gehandelten Kariem Hussein und Dany Brand, indem er seine persönliche Bestmarke im Vorlauf (51,74) und Final (51,54) zwei Mal verbesserte. «Meine erste SM-Medaille bei den Grossen», freute er sich. Die nächsten Auftritt hat Inglin am Donnerstag bei Weltklasse Zürich und dann am Meeting in Bellinzona. Letztlich verdient auch noch ein Routinier Erwähnung: Andreas Baumann (Bülach/LC Zürich). Der 40-Jährige überstand über 100 m Vorlauf und Halbfinal und war auch zur eigenen Überraschung im Final dabei. Ein Grosserfolg für den früheren Meister nach seiner schweren Verletzung vor anderthalb Jahren.