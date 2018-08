Raess rätselt über sein EM-Desaster

Vorgestellt hatte sich der 24-Jährige alles ganz anders. Doch die Realität holte Jonas Raess nach wenigen Hundert Metern ein. Statt aktiv mitzulaufen, zu adaptieren und umzusetzen, fand er sich im (direkten) 5000-Meter-Finalrennen der Europameisterschaften in Berlin am Ende des grossen Feldes wieder. Und schlimmer: von seinen Konkurrenten nur allzu bald distanziert.«Es war bitter», sagte der Spitzenathlet des LC Regensdorf nach den zwölfeinhalb Bahnrunden, «nichts ist aufgegangen. Es ist nie so aufgegangen, wie ich es mir gewünscht hatte.» Daher sei «die Vorstellung immer betrüblicher» geworden, wie er selbstkritisch kommentierte. Als er während des Rennens aufschaute, sich kurz aus seiner Konzentration löste und seinen Blick aufs Ganze richtete, habe er sich gefragt: «Wo bin ich hier? Das kann es ja nicht wirklich sein.»

Zu diesem Zeitpunkt drehte Jonas Raess im grossen Stadionoval und vor der grossartigen Kulisse mit über 50 000 Zuschauern seine Runden bereits alleine. Die Leichtigkeit fehlte. Seinem Schritt mangelte es an der gewohnten Dynamik. Die Kraft blieb ebenfalls verborgen. Und die Konkurrenz entrückte immer weiter. Widersacher, die er kannte, die er schlagen wollte, konnte er nicht mehr erkennen. Zu weit weg von ihm befanden sie sich. Nur einer aus dem grossen Teilnehmerfeld lief rund 20 Meter vor ihm.

Runden hinunterzählen

«Ich kann mir das alles nicht erklären», sagte Jonas Raess unmittelbar nach dem Rennen. Der 24-Jährige wirkte bitter enttäuscht. Dabei habe er sich in hervorragender Form befunden. «So gut wir noch nie» sei sie gewesen. Nach dem mehrwöchigen Höhentrainingslager in St. Moritz habe er sich ideal vorbereitet gefühlt. Raess betonte: «Vor dem Rennen war ich äusserst positiv eingestellt, nichts hat auf solch ein Desaster hingedeutet.»

Von der Lauffreude, von der gesamten Energie aber spürte Jonas Raess schon kurz nach dem Startkommando nichts mehr. Das Rennen wurde zum Kampf. Statt beschwingt und hoch motiviert mitzulaufen, wurde er nach hinten durchgereicht. «Einer nach dem andern ist an mir vorbeigezogen», musste er nach dem Rennen berichten. Der Lauf entwickelte sich je länger, desto mehr zu einer Durchhalteübung. Er erkannte: «Wenns läuft, vergisst du die Rundenzahl, dann musst du nicht zählen.» Nun aber zählte er. Zählte Runde für Runde hinunter. Und lang, sehr lang fühlte sich jede einzelne an.

Ein ganz schwacher Trost

14:01,14 Minuten brauchte Jonas Raess schliesslich bis ins Ziel. Damit blieb er mehr als 20 Sekunden über seiner persönlichen Bestmarke über die 5000 Meter. Dass er in der letzten Runde den vor ihm laufenden Türken Ramazan Özdemir überspurten konnte, vermochte ihn nicht aufzu­heitern. Rang 21 kommt einem Nichtrang gleich – und einer schweren Enttäuschung. Ändern lässt sich daran nichts mehr. Schnell aber verkündete Raess: «Aus dieser Erfahrung gilt es zu lernen und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Da müssen Antworten folgen.» (Zürcher Unterländer)