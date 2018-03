Reifeprüfung für die Zweitligisten

Bassersdorf-Nürensdorf been­dete die Qualifikation mit einem Offensivspektakel der Extraklasse. Mit 24:1 wurde der Tabellenvorletzte STV Berg plattgemacht. Man dürfe diesen Sieg nicht überbewerten, findet UBN-Sportchef Andreas Schneider: «Der Gegner hat sich irgendwann aufgegeben. Zudem verteidigen sie nicht so gern.» Mag sein. Doch die Sturmkraft, mit der die UBN in dieser Saison durch die Gruppe 4 fegte, lässt sich beziffern: 17 Siege in 18 Spielen, 11 Partien wurden mit einem «Stängeli» und mehr gewonnen, das Torverhältnis liegt mit 122 Treffern im Plus, und der Vorsprung auf das zweitplatzierte Appenzell beträgt 13 Punkte.

Damit haben die Unterländer die Erwartungen in der Quali­fikationsphase übertroffen. «Wir wussten, dass wir gut aufgestellt sind, mit dieser Deutlichkeit haben wir aber nicht gerechnet», bemerkt Schneider. Nachdem das Fanionteam 2016 nach einem Jahr in der 1. Liga den direkten Wiederabstieg nicht hatte vermeiden können, fehlte im vergangenen Frühling nur sehr ­wenig zum erneuten Aufstieg – Playoff-Gegner Toggenburg entschied die Serie erst in den letzten drei Minuten der ausschlaggebenden fünften Partie für sich.

Doch jetzt, als souveräner Qualifikationssieger, ist Bassersdorf-Nürensdorf da nicht auch der ­logische Aufsteiger? «Schön wäre es», sagt der Sportchef, «aber die Playoffs haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze.» Gegen Jump Dübendorf, den Zweiten der Gruppe 3, beginnt am kommenden Samstag in der Turnhalle Hatzenbühl in Nürensdorf alles wieder bei null. Die grosse Her­ausforderung stellt sich den favorisierten Gastgebern vermutlich im mentalen Bereich. In der Qualifikation ist es keinem Gegner gelungen, die Defizite der Unterländer aufzudecken, zu zügig sind sie durchmarschiert. «Doch in den Playoffs wird es nicht mehr so einfach gehen», ist Schneider überzeugt. «Die Frage wird sein, wie wir mit dem ungewohnten Widerstand umgehen.»

Ein guter Mix

Der Sieger der Best-of-3-Serie zwischen Bassersdorf-Nürensdorf und Dübendorf darf in den anschliessenden Auf-/Abstiegs-Playoffs einem Erstligisten seinen Platz streitig machen. Für Andreas Schneider ist die aktuelle Equipe reif für die 1. Liga, reifer als das Aufsteigerteam vor zwei Jahren. Chefcoach Samuel Eberle habe, gerade was das spielerische und das taktische Verständnis anbelange, ausgezeichnet gearbeitet, lobt er.

Zudem ist das Kader breiter geworden, es umfasst heuer 20 Spieler, die alle das Zeug haben, in den ersten drei Blöcken zu spielen. Der interne Konkurrenzkampf gefällt dem Sportchef genauso wie der Altersmix. Zu den Routiniers ist auf die aktuelle Saison hin fast ein ganzer Block U-21-Junioren gestossen. Vielversprechend an­gekündigt haben sich Timo Mächler, Andrin Althaus, Yannick Scheitlin, Nicola Voigt und Andrea Intergand mit rund 80 Skorerpunkten aus ihrer letzten Spielzeit bei den Junioren. Mächler (22 Tore/28 Assists) hat sich im Fanionteam hinter Simon Weder (38/15) sogleich als zweitbester Skorer etabliert, und Scheitlin hat als Captain Verantwortung übernommen.

Das alles hätte die Bassersdorfer aber nicht dahin gebracht, wo sie jetzt stehen, wenn sie sich unterwegs auf ihren Lorbeeren ausgeruht hätten. Ihr Torhunger aber blieb bis zur letzten Runde gross – so gross, dass sie sich in einer Partie, in der es um nichts mehr ging, 24 Treffer zu Gemüte führten. Dass sich hingegen auch Jump Dübendorf so einfach vernaschen lässt, darf zumindest bezweifelt werden.

Aufstieg vor der Fusion

Ein Team, das nichts dagegen ­einzuwenden hätte, sich Bassersdorf-Nürensdorf als Herausforderer zu stellen, ist Elch Wangen-Brüttisellen. «Da wäre viel Feuer im Spiel gewesen», erklärt Chefcoach Marcel Stiefenhofer mit leichtem Bedauern und schmunzelt dann. «Meine Spieler sind in den Derbys immer sehr konzentriert, weil sie wissen, dass sie es sonst schnell in der nächsten Beiz zu hören bekommen.» Doch weil sich Elch am Ende in der Gruppe 3 ebenfalls den Gruppensieg ­holte, trifft die Equipe nun auf Appenzell, was Stiefenhofer gar nicht passt: «Die Stärke der Appenzeller ist das Konterspiel und damit genau das, was wir nicht mögen.»

Am Ende aber ist der Chefcoach vor allem froh, dass es sein Team überhaupt ins Playoff geschafft hat. Um sicher dabei zu sein, brauchte Wangen-Brüttisellen in der letzten Qualifikationsrunde gegen Sarnen einen Sieg nach 60 Minuten. Nach zwei Dritteln stand es 8:8, nach 55 Minuten 9:9. Erst in der 57. Minute erlöste Stefan Peduzzi die Glattaler mit dem 10:9-Siegtreffer und machte alle Rechenspiele hinfällig. Stiefenhofer nahm das nervenauftreibende Finale erstaunlich gelassen: «Wir haben diese Saison viele solche Spiele gehabt. Ich bin abgehärtet», erklärt er ­lachend und ist damit bei der Analyse angelangt: «Unser Spiel hat zumeist so funktioniert, dass wir 40 Minuten mitgespielt haben und die letzten 20 Minuten dann besser waren.»

Promotion als Vorgabe

Die Mannschaft müsse nun in der entscheidenden Phase konstanter werden, fordert der Coach. Denn auch in Brüttisellen ist der Aufstieg als Saisonziel formuliert. Der Verein wird auf die neue Spielzeit hin mit Jump Dübendorf zum UHC Glattal Falcons fusionieren. Die Mitglieder haben dem Zusammenschluss bereits zugestimmt. Die Vorgabe der Vorstände lautet, dass es zumindest ein Team in die 1. Liga schafft. Scheitern die Elche an Appenzell, müssen sie auf Dübendorf hoffen – und damit gleichzeitig auf einen schmerzhaften Ausrutscher von Lokal­rivale Bassersdorf-Nürensdorf. (Zürcher Unterländer)