Roger Umnus ist zurück

An den Pferdesporttagen des Reitvereins Rafzerfeld war Roger Umnus aus Niederhasli zehnmal am Start. Die beste Leistung gelang ihm mit Crisbee. Der zehn-jährige braune Wallach gab sein Debüt über die Hindernishöhe von 1,35 Meter. Roger Umnus führte ihn vorsichtig an die neue Herausforderung heran und erlangte mit einem fehlerfreien Ritt den 14. Rang bei über 50 Teilnehmenden. Am Eröffnungstag präsentierte Umnus, der seit Juli 2017 im Baholz in Dielsdorf beheimatet und selbstständig tätig ist, zwei junge Pferde. Für die fünfjährigen Louise III und Gustav Wasa galt es in ihrer ersten Saison weitere Concoursluft zu schnuppern. Mit den Rängen sieben und zehn sorgte Cashira v. Kappensand in den Prüfungen N120 und N125 gleich für zwei Erfolge des Unterländers. Im Hauptereignis vom Sonntagnachmittag auf der Reitanlage in Hüntwangen war Roger Umnus der einzige Vertreter aus der Region. Der ihm zur Verfügung gestellte Salt ’n’ Pepper ist eines von acht Pferden, die der Niederhasler in Beritt hat. Im ersten N140 sprang der elfjährige Hannoveraner in gewohnter Frische. Trotzdem gingen zwei Stangen zu Boden. Auch in der Folgeprüfung gab es acht Strafpunkte.

Kraft gefehlt

Roger Umnus, der in Niederhasli aufgewachsen ist und zu Beginn der Bereiterlehre das Unterland verlassen hat, zeigte sich dennoch zufrieden: «Nachdem wir gerade aus einer kurzen Pause zurückgekehrt sind, fehlte Salt ’n’ Pepper vor allem im zweiten Parcours etwas die Kraft. Ich halte sehr viel von diesem Pferd, auch wenn wir dieses Mal nicht ganz in den gewohnten Modus gekommen sind.» Die erste Prüfung auf Niveau S gewann Vorjahressiegerin Tamara Schnyder aus Gütighausen mit Simpatico. Im Anschluss war es Peter Burri aus Ammerzwil mit Frederick, der im Stechen bei 15 Paaren die Lorbeeren abholte und seinen dritten N140-Sieg in Serie feierte. Mathias Schibli aus Henau belegte mit Cara Cuma, im Besitze von Heinz Koella Rüti-Winkel, den Ehrenplatz.

Sieg für Vereinsmeisterin

An den Pferdesporttagen des Reitvereins Rafzerfeld sorgte die amtierende Vereinsmeisterin Celestine Campell aus Glattfelden mit ihrem Pferd Coester im B/R90 für den einzigen heimischen Sieg in den 19 Prüfungen. Auch wenn es ihr nicht für einen Podestrang gereicht hat, freuten sich Sonja Kunz aus Oberhasli mit Coolbest und die Sünikerin Nicole Kurmann auf What a Boy über ihre Ränge unter den besten zehn. OK-Präsidentin Nicole Reimann zog nach dem Grossanlass, der vier Tage dauerte, ein positives Fazit und streicht heraus: «Das Ride and Bike mit kostümierten Reitern, zum Teil auch Pferden, und Mini-Töff-Fahrern hatten wir neu im Programm. Es ist bei den Teilnehmenden und bei den Zuschauern sehr gut angekommen.» Weiter verrät Reimann: «Im kommenden Jahr wird bei uns der OKV-Cup-Final für Vereine ausgetragen.» Die Hüntwangerin und ihr Team werden sich auch im Jahr 2018 als OK zur Verfügung stellen. Barbara Bucher (Zürcher Unterländer)