Sarah Bickels Silber aus der Notlage

Es war ein merkwürdiges Springen in der Halle «End der Welt» für die 16-Jährige. «Blind springen» nannte Sarah Bickel das, was sie in der komplexen Disziplin Dreisprung mit den Hip-, Step-, Jump-Sprüngen in die Anlage zu zaubern versuchte. Und «Blind springen» meinte sie im übertragenen Sinn. Seit zwei Monaten hat sie sich mit einem übertretenen Knöchel am linken Fuss herumgeschlagen – erlitten im Trainingslager über Weihnachten auf den Kanarischen Inseln, nicht beim Trainieren, sondern beim Überklettern einer verklemmten WC-Tür. «Peinlich», sagt sie dazu nur. Das Missgeschick aber hatte Folgen. Seither gabs für sie kaum Sprünge in den Sand: zu heikel, zu schmerzhaft. Zwei Wettkämpfe bildeten die Ausnahme. Mit einer Weite von 11,10 m reiste sie nach Magglingen. «Ich muss mich hineinfühlen», war sie sich klar. Und das tat sie – zuerst eher zaghaft, in den drei Finalsprüngen aber immer dezidierter. Von 11,07 m steigerte sie sich nun auf 11,28 und 11,29 m. Und im sechsten und letzten Durchgang landete sie bei 11,53 m. Von Zwischenrang 3 verbesserte sie sich nun auf Platz 2.

Springerin im Läuferverein

«Ein Hammerergebnis», freute sich Bickel. Nur 13 cm blieb sie unter ihrer letztjährigen Freiluftbestmarke. Erfreulich dabei nicht nur das Endresultat und die Silbermedaille, sondern auch der Fuss: Er schmerzt seither nicht. Im LC Regensdorf nimmt sie als Springerin eine Sonderstellung ein: Sie feiert Erfolge als Nichtläuferin. Schon früh sah sie sich zum Dreisprung hingezogen. Vor über drei Jahren war dies. «Ich machte schnell Fortschritte, war gut und empfand eine Riesenfreude», blickt sie zurück. Und das ist so geblieben. Mehr noch, ihr Vater, früher ein Judoka, hat sich der Disziplin angenommen und sich viel Wissen angeeignet. Mittlerweile schreibt er ihr die Trainingspläne.

«Es kommt wie es kommt»

Zum jüngsten Erfolg trug er massgeblich bei. «Kraftmässig bin ich voll da», wusste das Energiebündel, das im LC Regensdorf mit den Läufern wie mit den Technikern trainiert sowie einmal im TV Bülach und ab und an individuell. «Ich habe ein tolles Buffet an Möglichkeiten», sagt sie.

"Irgendwann klappts."Die Neeracherin Sarah Bickel will «irgendeinmal einen Grossanlass» bestreiten. Die 16-Jährige ist optimistisch.

Auf dem jüngsten Erfolg will Sarah Bickel aufbauen. Nachdem sie sich vor gut einem Jahr mit der Diagnose Zöliakie (Glutenintoleranz) konfrontiert sah, hat sie diesbezüglich die Balance wieder gefunden. Der weiteren sportlichen Entwicklung sieht sie zuversichtlich entgegen. «Irgendeinmal ein Grossanlass» hat sie sich vorgenommen für die nächsten Jahre. Die U-18-EM von diesem Sommer böte eine erste Gelegenheit. 12,40 m müsste sie dafür erreichen. Unter Druck setzen will sie sich aber nicht: «Es kommt, wie es kommt, und irgendwann klappts.»

Gold für Trinity Eberhard

Allein feiern musste Sarah Bickel ihren Erfolg nicht. Gar Gold gewann bei den U-16 über 1000 m ihre Clubkollegin Trinity Eberhard. «Grossartig, sie hat es so verdient», jubelte Bickel. Ebenfalls den 2. Rang erkämpfte sich der Bassersdorfer Nahom Yirga vom LC Zürich – und zwar über 60 m Hürden. Ihm fehlte ein einziger Hundertstel zum U-20-Titel. Und da waren noch die beiden Mehrkampf-Grosstalente vom LA TV Kloten: Joel und Christa Temeng. Beide gewannen Kugel-Silber – er, durch einen Bänderriss am Fuss gehandicapt, bei den U-18, sie bei den U-16 – als 12-Jährige.