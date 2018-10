Sascha Weber vor Simon Zahner

Dies schaffte bei garstigen Bedingungen der mehrfache deutsche Vizemeister Sascha Weber. Er holte sich vor Simon Zahner als bestem Schweizer einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Timon Rüegg kam als bester der einheimischen Fahrer auf den 7. Platz. Schwester Noemi Rüegg gelang als Zweiter bei den Frauen der Sprung auf Siegerpodest.Weber, der auf Schweizer Boden in den letzten Jahren auch schon in Beromünster, Eschenbach und Madiswil gewonnen hat, ging auf den ersten Metern ab wie die Feuerwehr. Nach einer von acht Runden hatte er bereits einen Vorsprung von zehn Sekunden auf die sich erst formierenden Gegner. Weber, der im Raume Freiburg wohnt und den Weg nach Steinmaur über den Schwarzwald gewählt hatte, dort im Schnee stecken blieb und erst ganz kurz vor dem Start das Unterland erreichte, wurde nicht langsamer, sondern baute seinen Vorsprung von Runde zu Runde aus. Vor Inangriffnahme der beiden Schlussrunden hatte er bereits einen Vorsprung von fast einer Minute. «Als ich mit dem Camper im Schnee steckte, dachte ich schon, ich würde Steinmaur nicht mehr erreichen. Dieses ‹Zuspätkommen› hat bei mir offenbar so viel Energie freigemacht, dass ich von Beginn weg Vollgas geben konnte», stellte der zufriedene, bei der Siegerehrung jedoch schlotternde Weber fest.

Während der 30-Jährige mit dem nasskalten Wetter gut zurechtkam, haderte der Velo-Club Steinmaur mit dem Wetterumbruch: Dass der «ewige Sommer 2018» just am Tag des Querfeldeins definitiv vorbei war und Regen und am Sonntagvormittag auf der Egg sogar Schneeflocken das Zepter übernahmen, freute nur die ganz eingefleischten Querfans und sicher nicht die Betreuer, die mit dem Reinigen der Rennvelos alle Hände voll zu tun hatten.

Noemi Rüegg überzeugte

Der Oberweninger Timon Rüegg gab den garstigen Bedingungen nicht Schuld, dass er mit dem7. Rang nicht zufrieden war. Das war nicht das, was der 22-jährige Lokalmatador sich vorgenommen hatte: «Mit diesem Rennausgang bin ich nicht zufrieden. Am Anfang lief es recht gut, gehörte ich doch zur Verfolgergruppe, die Weber nachjagte. Aber in der Endphase ging nichts mehr und ich musste noch einige Fahrer vorbeilassen.» Rüegg hatte das Gefühl, dass er auf seiner Trainingsstrecke nicht ans Limit gehen konnte: «Der Start vor dem eigenen Publikum belastete mich zwar nicht. Gleichwohl konnte ich nicht meine gewohnte Leistung abrufen.» Rüegg musste Kevin Kuhn und den Belgier Thomas Joseph, der am Schluss Dritter wurde, ziehen und weitere Fahrer wie Simon Zahner, der dank einer tollen Aufholjagd Zweiter wurde, an sich vorbeifahren lassen.

Besser machte es da seine Schwester, die dreifache Junioren-Schweizer-Meisterin Noemi Rüegg. Sie kam im Frauenrennen als beste Schweizerin hinter der Italienerin Rebecca Gariboldi auf den 2. Rang. Gariboldi lag auch von Beginn weg vorne. «Schade, dass ich keine Schnellstarterin bin. Sonst hätte Gariboldi nicht mit dem Startschuss wegfahren können», mutmasste die 17-jährige Rüegg. In der Tat: Als Gariboldi einmal vorne war, vermochte Noemi Rüegg den Rückstand konstant bei 16 Sekunden zu halten.

Am Schluss drehte die Lokalmatadorin noch etwas auf und lag am Ziel als beste Schweizerin nur noch 13 Sekunden hinter der Siegerin. Rüegg schaffte es damit als einzige Fahrerin des VC Steinmaur, das Siegerpodest des 57. Querfeldeins zu erklimmen. Bruder Timon Rüegg war als Siebter der beste Einheimische im Hauptrennen. Der erst 18-jährige Süniker Mauro Schmid wurde bei seinem zweiten Quer-Start in dieser Saison Elfter, Lukas Müller landete im 18. Rang.

(Zürcher Unterländer)