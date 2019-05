Schärer feiert endlich wieder einen Sieg

«Es war eine schwierige Zeit», erklärte Schärer gestern während der Stallarbeit auf der Rennbahn Dielsdorf erleichtert und betonte: «Die Pferde sind bisher gut gelaufen und waren oft auch vorne dabei. Am Schluss aber zählt nur der Sieg, und auf diesen musste ich lange warten.» An den Schneerennen vom 3. Februar in St. Moritz gewann sein Schützling Hakam im Sprint über 1300 Meter und setzte mit dem ersten Jahressieg ein hoffnungsvolles Zeichen für die neue Saison. Inzwischen sind dreieinhalb Monate vergangen, und Schärer konnte trotz 45 Startern – ausser in zwei Hindernisprüfungen – keine Sieger mehr von der Bahn führen.

Im Hauptereignis der Frauenfelder Pferderennen am Sonntag vor nur 3300 Zuschauenden startete der vierjährige Bimini Twist mit Nicolas Guilbert als Aussenseiter im Feld der neun hochklassigen Galopper, nachdem er im GP der Stadt Zürich in Dielsdorf nur den 8. Rang belegt hatte. Trainer Schärer: «Er war zu offensiv geritten worden. Strategisch haben wir das für dieses Rennen korrigiert und dem neuen Jockey Orders gegeben, sich möglichst lange im Mittelfeld aufzuhalten.» Im Einlauf der 2400 Meter langen Prüfung übernahm Vardak, im Training bei der Dielsdorferin Flurina Wullschleger, kurz die Spitze, musste sich aber im Ziel knapp Bimini Twist geschlagen geben.

Details entscheiden

Für Trainer Schärer und Besitzer Toni Kräuliger war es eine spürbare Erleichterung, dass ihre Pferde wieder gewinnen können. Kräuliger: «Der Sport ist kompetitiver geworden, und jedes kleine Detail kann für den Erfolg entscheidend sein.» Mit Pontero unter Clément Lheureux, Dielsdorf, belegten Schärer/Kräuliger einen 2. Rang im Rennen über 2000 Meter. Der Schneesieger Hakam belegte über die Meile unter Ela Muntwyler den 4.Rang.

Im Einladungsrennen zur Weltmeisterschaft der Frauen bekam Pepi Stadelmann aus Niederglatt für seinen Starter Fleur d’Ipanema als Reiterin Eilidh Grant zugelost. Die Amerikanerin bestreit seit acht Jahren Rennen und hat mindestens ein Dutzend davon gewonnen. In Frauenfeld pilotierte die Hobbytaucherin die sechsjährige Stute geschickt von der letzten Stelle des Sextetts aus innen an den Rails entlang an die Spitze zum überlegenen Sieg. Nicole Schlatter aus Niederhasli musste sich auf Archi Pink mit Rang 5 geschlagen geben. Mit dem achtjährigen Inländer Filou buchte Philipp Schärer seinen 175. Sieg als Trainer in seiner 10. Saison. Ende Jahr will der 35-Jährige sich neu orientieren, weil sich der Sport für den Familienvater nicht mehr lohnt.

Friberg hört als nur als Coach auf

Bereits als Trainerin zurückgetreten ist Natalie Friberg aus Dielsdorf. Der Aufwand im Pferdesport wurde der Primarlehrerin nach 24 Jahren zu gross. Friberg wird sich aber weiterhin mit Pferdeosteopathie und dem Verein «Zweites Leben für Sportpferde» für das Pferdewohl einsetzen. (Zürcher Unterländer)