Schiergen triumphiert mit Debütant

Seit einigen Jahren wohnt und arbeitet der Kölner Dennis Schiergen in der Schweiz und bestreitet hierzulande Rennen. Und das mit Erfolg: Im vergangenen Jahr gewann Schiergen die Wertung zum Schweizer Champion-Jockey. Zudem reitet der 25-Jährige Marketingfachmann regelmässig im Training bei Karin Suter auf der Rennbahn in Dielsdorf. Die Schneerennen in St. Moritz kennt und liebt er seit seiner Kindheit: Sein Vater Peter gewann 1996 den GP als Jockey und neun Jahre später auch als Trainer. Schiergen Junior betont: «Das besondere Geläuf und die Atmosphäre machen die Rennen am White Turf so einzigartig.»

Für den 81. GP von St. Moritz, dotiert mit 111 111 Franken, vertraute ihm die englische Besitzergemeinschaft Paul Bowden Bailey den vierjährigen Wargrave an. Der Hengst war erst am Mittwoch zuvor per Transporter von der Insel gekommen und zuvor noch nie auf Schnee gelaufen. Schiergen: «Ich habe ihn noch nie geritten, und trotzdem hatte ich ein gutes Gefühl, dass wir vorne mitmischen könnten.» Und dieses Gefühl erwies sich als wegweisend.

So sehen Sieger aus: Dennis Schiergen nach seinem Überraschungserfolg von St. Moritz. Bild: Werner Bucher

Lheureux im 5. Rang

Der Start verlief optimal, sodass sich Dennis Schiergen mit Wargrave sofort an die Spitze des hochklassigen Feldes mit 15 Galoppern. Im Einlauf der 2000 Meter langen Prüfung lag das Paar uneinholbar vorne, Schiergen stand jubelnd im Sattel auf. Dafür wurde er von der Rennleitung wegen «übermässiger Freudenkundgebung» mit 100 Franken gebüsst.

Die weiteren Geldränge belegten Starter aus Deutschland und England. Zum besten Schweizer avancierte Samurai unter dem Dielsdorfer Clément Lheureux im 5. Rang.

Spektakuläres Skikjöring

Das Rennen der galoppierenden Skilifte, wie das Skikjöring auch genannt wird, begann mit einem spektakulären Start, bei dem zwei Pferde fahrerlos wurden. Dabei erwischte es auch Köbi Broger aus Wangen-Brüttisellen, der am Vorsonntag mit Vienna Wood noch den 2. Platz belegt hatte. Broger achselzuckend: «Ein Pferd ist ausgeschert und hat mich von den Skiern gerissen.» Auf nur einem Ski versuchte Silvio Staub das Rennen zu Ende zu fahren, stürzte aber. Für die grosse Überraschung sorgte, hinter dem Favoriten Zambeso als Sieger, der in Wallisellen aufgewachsene Adrian Bangerter mit Atlantico. Tief durchatmend schilderte er nach dem Rennen: «In meinem erst zweiten Skikjöring hatte ich einen Schreckensmoment, als ein fahrerloses Pferd mit seinem flatternden Geschirr uns sehr nahe gekommen ist.»

Fahrerlose Pferde gefährdeten die Konkurrenten am Skikjöring. Ganz links Adrian Bangerter mit Atlantico. Bild: Werner Bucher

Die beste Platzierung der Unterländer Turfisten am GP-Tag mit 13500 Besuchern auf dem gefrorenen St. Moritzersee erreichte der Niederhasler Trainer Andreas Schärer mit dem 3. Rang von Hakam mit Rene Piechulek im Sattel im Eröffnungsrennen über 1300 Meter.