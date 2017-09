Schorno auf Erfolgskurs

Die Besitzerin eines halben Dutzend Rennpferde, die sie zusammen mit ihrem Lebenspartner Frank Cousin in Dielsdorf trainiert, hat sich im Hindernissport etabliert. Im Hürdenrennen über 3800 Meter setzte sie den 8-jährigen Wallach Gaelic Space und den zwei Jahre jüngeren braunen Wallach Le Pogge ein. Lange führte der Schimmel das Fünferfeld an, bis Ae Fanaah für Tempo sorgte. Dann übernahmen die beiden Favoriten Be My Hope, trainiert von Chantal Zollet aus Höri, und Le Pogge mit Julien Lemée aus Riedt das Kommando und lieferten sich einen engen Endkampf. Im Ziel hatte Schornos Schützling die Nase vorn. Gaelic Space konnte den 3. Platz vor den Wehntalern Ae ­Fananah und Val de Roi, im Training bei Karl und Isabelle Klein in Oberweningen, verteidigen. Schorno führt das Zwischenklassement der Hindernistrainer mit sieben Siegen vor Philippe Schärer dessen Bruder Andreas an.

GP-Sieg für Auslandschweizer

Im Jagdrennen um den 70. GP der Schweiz über 4200 Meter und 13 Hindernisse war Claudia Schorno mit Blingless als Aussenseiter vertreten. Geritten wurde der 9-jährige Wallach von Julien Lemée, der im Einlauf den grossen Favoriten und Vorjahressieger Bebel nach Kampf auf den 3. Platz verwies. Nach dem Sieg im Jagdrennen in Dielsdorf hatte Trainer Andreas Schärer auf eine erfolgreiche Titelverteidigung des 6-jährigen Halbblüters gehofft, doch der aus Deutschland kommende Fabulouse Valley legte unter Hakim Tabet ein horrendes Tempo vor. Der Fuchswallach steht im Besitz des Aargauers Hans-Rudolf Maurer und wird von Waldemar Himmel in Iffezheim (D) trainiert. Der glückliche Besitzer verriet: «In den letzten 20 Jahren hatte ich mich vom Rennsport zurückgezogen, erst im Juli hab ich mir wieder ein Pferd gekauft. Dass es gleich gewinnen würde, hätte ich nie gedacht.» (Zürcher Unterländer)