Schuhe, Liebe und eine Olympia-Aspirantin aus Oberglatt

Immer wieder hat die 27-Jährige aus Oberglatt in diesem Jahr für starke Ergebnisse gesorgt. Jüngstes Beispiel: Rang 15 am Sprint-Weltcup vom vergangenen Wochenende in Sarasota (USA). «Ich bin froh um die Punkte, die mich im World Ranking voranbringen», sagt sie, «aber es war einkomisches Rennen und alles andere als überragend.» Wegen der schlechten Wasserqualität wurde aus dem Triathlon kurzfristig ein Duathlon gemacht.Dass Petra Kurikova zur Unterländerin geworden ist, hängt mit der Schweizer Schuhmarke ON zusammen, mit deren Schuhen die Tschechin läuft. Es ist die Marke, die auch der ehemalige Schweizer Motocross-Fahrer Marcel Zander trug. Und der Sport und der gemeinsame Sponsor bildeten die Basis, dass die beiden miteinander in Kontakt kamen. Via Social Media begannen sie sich auszutauschen. Rasch wurden sie persönlicher und der Dialog wurde intensiver. Sie wollten sich nun persönlich kennen lernen und einander in die Augen schauen. Im März 2016 war es so weit. Petra Kurikova, die Wirtschafts- und Betriebsökonomiestudentin aus Liberec, reiste in die Schweiz, um Zander zu besuchen. Der Funke sprang über. Fortan waren sie ein Paar. Nach Abschluss ihres Studiums im vergangenen Jahr zog sie schliesslich zu ihm. Und es begann ein ziemlich anderes Leben. Kurikova sagt heute lachend: «Marcel geht arbeiten, ich kümmere mich um den Haushalt.» Vor allem aber ist Petra Kurikova Leistungssportlerin. Diesem Metier hatte sie sich in ihrer Heimat bereits seit Jahren intensiv gewidmet. Sie schwamm leistungsorientiert. Anschliessend wechselte sie zur Leichtathletik, dann zum Radsport. Die Basis für den Triathlon war gelegt. Die Mutter, eine frühere Hürdensprinterin, sorgte für den Aufbau und coachte sie. Der Vater, ein ehemaliger A-Kader-Biathlet, unterstützte sie ebenso.

An der Weltspitze dran

Doch die grössten Fortschritte sind Petra Kurikova jetzt in der Schweiz geglückt. Die Konzentration auf den Sport macht sich bezahlt. Inzwischen hat sie sich in der erweiterten Weltspitze positioniert. Der 9. Rang an der Europameisterschaft in Glasgow Mitte August beweist dies – es war übrigens jener Wettkampf, den Nicola Spirig gewann. Ebenso Rang 13 beim Weltcuprennen in Lausanne.

Der neue Status schafft Per­spektiven: «Mein Ziel sind die Olympischen Spiele vom übernächsten Jahr in Tokio», sagt sie. Dazu gilt es Punkte zu sammeln und sich im Olympiaranking zu positionieren. Kurikova ist auf gutem Weg. Am nächsten Wochenende startet sie noch einmal in diesem Jahr: beim Weltcup in Ecuador.

Impulse aus Bülach

Als Nummer 2 im tschechischen Frauenteam hinter der acht Jahre älteren Vendula Frintova (3. in Sarasota) wird Petra Kurikova vom tschechischen Verband unterstützt. Für Reisen ins Ausland, wie etwa zu den beiden Weltcuprennen dieser Woche, werden die Reisespesen, Unterkunft und Verpflegung übernommen. Für den Alltag im Grossraum Zürich würde die Unterstützung allerdings kaum ausreichen. «Ich bin auch auf Marcel angewiesen», sagt sie.

Die junge Frau mit ihren erstaunlichen Deutschkenntnissen wird im Unterland immer präsenter. Beim Impuls-Triathlon-Team Bülach wurde sie vom Präsidenten Andreas Wiesendanger mit offenen Armen empfangen. Er machte sie mit der Umgebung bekannt, zeigte ihr geeignete Trainingsrouten und sorgt immer wieder für Begleitung. «Solche gemeinsamen Ausfahrten sind für mich sehr wertvoll und eine grosse Motivation», sagt Petra Kurikova, «anfangs traute ich mich höchstens, den Flughafen zu umrunden.» Diesen Herbst ist sie dem Klub beigetreten. Anschluss gefunden hat sie auch am Nationalen Leistungszentrum in Wallisellen und im Schwimmklub Bülach. Der Lead ihres Trainings obliegt aber Lubos Bilek. Der renommierte Coach – so etwa auch von Hawaii-Sieger Sebastian Kienle und vom neun­fachen Ironman-Switzerland-Sieger Ronnie Schildknecht – ist ebenfalls Tscheche. Petra Kurikova kennt ihn aus gemeinsamen Zeiten, als er noch die U-23 Tschechiens betreute. (Zürcher Unterländer)