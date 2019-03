Seewer lässt sich nicht aus der Bahn werfen

Bis Mitte Januar verlief in der Saisonvorbereitung des 24-jährigen Motocross-Weltklassefahrers alles nach Plan. Nach dem intensiven physischen Training im Spätherbst absolvierte er bereits im Dezember erste Fahrten mit seinem Motorrad. Nach erholsamen Weihnachtstagen im Kreise der Familie im heimischen Bülach ging es weiter nach Sardinien. Bei idealen äusseren Bedingungen arbeitete Jeremy Seewer auf der Mittelmeerinsel gemeinsam mit den Mechanikern des Yamaha-Werksteams, in das er nach seiner ersten MX-GP-Saison aufgestiegen war, an der Feinabstimmung seiner YZ-450.

Doch dann passierte es. Während eines mehrtägigen Treffens von Motorradhändlern in Spanien, an dem er seinen neuen Arbeitgeber repräsentierte, erkrankte Seewer an einer Lungenentzündung. Zwei Wochen lang musste er daraufhin das Bett hüten, in der dritten Woche durfte er nur ganz sachte wieder zu trainieren beginnen. Erst Anfang Februar konnte er sein Programm in Sardinien wieder aufnehmen.

«Töff-Fahren nicht verlernt»

Dem Auftakt zur Motocross-WM im argentinischen Neuquén, wo morgen Samstag das Qualifying und tags darauf die ersten beiden MX-GP-Läufe der Saison auf dem Programm stehen, blickt Jeremy Seewer angesichts der Umstände verhalten optimistisch entgegen. «Im Vergleich zu den anderen Fahrern fehlen mir rund dreieinhalb Wochen Training mitten in der Vorbereitungszeit», erklärt Seewer, «darum weiss ich genau, dass ich in Argentinien noch nicht bei 100 Prozent sein werde. Aber das macht mir jetzt keine Kopfschmerzen.» Schliesslich weiss der mit 24 Jahren schon sehr erfahrene Profi auch genau, dass die Saison mit ihren insgesamt 38 Läufen noch lange dauert und «nicht in den ersten beiden Rennen entschieden wird», wie er sagt. Zumal der Rennkalender es gut mit ihm meint: Auf den Auftakt in Argentinien folgen drei Wochen Pause, ehe es mit dem GP von Grossbritannien am 24. März weitergeht. Zeit genug, um vollends zu Kräften zu kommen und den Rückstand auf die Konkurrenten peu à peu aufzuholen.

Doch selbst für das erste Rennwochenende in Patagonien sieht Seewer keineswegs schwarz: «In den Wochen, die mir fehlen, habe ich das Töff-Fahren ja nicht verlernt. Es könnte nur sein, dass mir im Rennen in den letzten fünf Minuten die Kraft ausgeht.» Für Top-10-Plätze auf der Steinpiste, auf der er in den vergangenen Jahren stets gut abgeschnitten hatte, könnte es dennoch reichen. «Ich mache alles, was in meiner Kraft steht – ausserdem habe ich eine sehr gute Maschine, das ist in unserem Sport fast noch wichtiger.» Die Mechaniker im Yamaha-Werksteam seien von Anfang an sehr gut auf seine Wünsche und Rückmeldungen eingegangen. «Unglaublich, wie viel Professionalität dahintersteckt», schwärmt Jeremy Seewer, «ich habe ein grosses Team von erfahrenen Leuten um mich herum, die alle genau wissen, worauf es ankommt.» Mit dem Resultat der intensiven Zusammenarbeit zeigt er sich denn auch sehr zufrieden: «Wie gut alles funktioniert, werden wir zwar erst in den Rennen herausfinden. Aber wir sind definitiv schon viel weiter als letztes Jahr, ich müsste mich schon sehr täuschen, wenn es anders wäre.»

Ein alter Rivale rückt nach>

Er und sein neuer Teamkollege Romain Febvre, seines Zeichens MX-GP-Weltmeister der Saison 2015 und seit demselben Jahr Yamaha-Werksfahrer, würden punkto Mechaniker und Material gleich gut unterstützt: «Bei uns gibt es keine Nummer 1 im Team.» Das Verhältnis zum Franzosen stuft Jeremy Seewer als gut ein: «Er ist ein cooler Typ und guter Teamkollege. Aber wir werden nie die besten Kollegen sein, schliesslich sind auch wir Konkurrenten, und will ich auch ihn schlagen.» Tatsächlich könnte der 27-jährige Franzose als Sechstplatzierter der WM-Gesamtwertung 2018 einer von jenen MX-GP-Fahrern sein, die er hinter sich lassen muss, um sein Saisonziel zu erreichen. «Letztes Jahr bin ich in einzelnen Rennen in die Top 5 gefahren, das möchte ich dieses Jahr konstanter hinbekommen», kündigt Seewer an. «Auch in der Saisonwertung ist das mein Ziel. Obwohl ich weiss, dass es hoch gesteckt ist.»

Denn im verglichen mit dem Vorjahr praktisch unveränderten Fahrerfeld der Motocross-Königsklasse wimmelt es nach wie vor nur so von ehemaligen Weltmeistern und Grand-Prix-Siegern. Und aus der MX-2-WM-Serie ist altersbedingt jener Konkurrent nachgerückt, der dem Bülacher im Kampf um den WM-Titel der zweithöchsten Kategorie 2017 das Nachsehen gegeben hatte: der Lette Pauls Jonass. Doch wer Jeremy Seewers kontinuierlichen Weg an die Weltspitze seines Sports verfolgt hat, der weiss: Seine Fähigkeit, Ziele anzugeben und sie in der Folge genau zu erreichen, ist ähnlich gut ausgeprägt wie seine fahrerischen Qualitäten. (Zürcher Unterländer)