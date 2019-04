Simone Berner tritt strahlend ab

«Ich habe meine Aktivkarriere in Dietlikon mit einer Finalniederlage gegen Chur beendet. Dass ich jetzt mit einem Sieg aufhören kann, fügt sich gut», sagt sie kurz nach dem grossen Triumph gegen die Titelverteidigerinnen aus dem Bündnerland zufrieden. Die Rekordinternationale und grosse Dietliker Integrationsfigur tritt nach drei Saisons an der Bande der Kloten-Dietlikon Jets (vormals UHC Dietlikon) zurück, dreimal stand sie mit dem Team im Superfinal gegen Chur, zweimal holte sie den Titel: Eine beeindruckende Bilanz, wenn man bedenkt, dass es die einzigen zwei Meistertitel sind, die Dietlikon in den vergangenen zehn Jahren holte.

Eine runde Geschichte also und vielleicht nur vordergründig ein Zufall. Denn Berner ist eine, die das, was sie anpackt, auch zu Ende bringt. In dieser Saison wollte sie eigentlich kürzertreten und nur noch als Assistenztrainerin von Radomir Male?ek wirken. Doch als der Tscheche aus beruflichen Gründen Mitten in der Saison ausstieg, übernahm sie wieder die Verantwortung, überzeugt davon, «dass sich mit diesem charakterstarken Team noch etwas holen lässt». Sie sollte recht behalten.

NLA ohne Cheftrainerin

Die 39-jährige Opfikerin, 2008 sogar zur weltbesten Spielerin erkoren, ist eine Ausnahmeerscheinung im Schweizer Frauenunihockey. Keine ihrer Teamkolleginnen, die mit ihr 2005 in Singapur den Weltmeistertitel holte, steht bei einem Nationalliga-Verein an der Bande. Und mit Berner verlässt nun nicht nur die Letzte dieser goldenen Generation die NLA, sondern auch die einzige Frau, die in der höchsten Liga eine Position als Chefcoach innehatte. Auch ihre Nachfolge bei den Jets wird mit Jürg Kihm ein Mann antreten.

Berner selbst will sich jetzt erst einmal um den Umbau ihres Bauernhauses in Opfikon kümmern, wieder mehr Zeit in den Laufsport investieren oder ein Buch lesen. Ihre weibliche und taktisch kluge Sicht auf die Dinge wird den Jets fehlen, auch wenn sie verspricht, dem Verein in anderer Funktion erhalten zu bleiben. (Zürcher Unterländer)