So lässt sich gut Weihnachten feiern

Die Matchuhr in der altehrwürdigen Eishockeyhalle Hirslen zeigt noch drei Minuten und 35 Sekunden und ein 3:1 zugunsten des Gastclubs Dübendorf an. Da nimmt Bülachs Trainer Ramon Schaufelberger nach einem Timeout seinen Torhüter Luis Janett aus dem Gehäuse und schickt einen sechsten Feldspieler aufs Eis. Und tatsächlich verkürzt Remo Ottiger mit seinem achten Saisontor rund eine Minute später auf 2:3. Bülachs Scott Halberstadt, der seit einem Monat wegen einer Schulterverletzung pausieren musste, frohlockt auf der Tribüne nach dem Anschlusstreffer: «Wir werden dieses Spiel noch drehen und gewinnen.» Trotz des dauerhaften Drucks in den letzten zwei Spielminuten und gefährlichen Schüssen der Eisbären auf das gegnerische Tor, wird der Wunsch des 22-jährigen Stürmers aber nicht mehr erfüllt.

Tadelloser Ersatz

In den ersten zwei Dritteln haben die 400 Zuschauerinnen und Zuschauer ein sehr schnelles und spannendes Spiel gesehen. In der 25. Minute erzielte Andrin Epprecht mit einem schönen Handgelenkschuss das Bülacher-Führungstor. Doch die auf dem zweiten Tabellenplatz liegenden Glattaler konnten noch im selben Abschnitt durch Alessio Pozzorini zum 1:1 ausgleichen. Kurz nach der zweiten Pause kassierte Bülachs Goalie Luis Janett, der den erkrankten Stammtorhüter Joel Messerli tadellos ersetzte, nach einem verdeckt abgegebenen Schuss von Marco Suter das 2:1. In der 49. Minute erhöhten die starken Gäste durch einen heimtückischen Ablenker von Manuel Neff sogar auf 3:1. Daraufhin kreierten die Eisbären unzählige gute Möglichkeiten. Doch bis zur drittletzten Minute ohne zählbaren Erfolg. Nach Spielschluss sagte der 24-jährige Bülacher Nico Andersen: «Da Dübendorf immer schnelles und offensives Eishockey spielt, liegt uns eigentlich dieser Gegner. Leider sind wir heute defensiv nicht immer richtig gestanden.» Sein Teamgefährte Pascal Thomet meinte nach der letzten Partie im alten Jahr: «Die Dübendorfer haben von Beginn weg ein hohes Tempo angeschlagen, wir aber mit unserem Kampfgeist lange gut dagegen gehalten.» Der Sohn von Vereinspräsidentin Corinne Thomet haderte zudem mit der Schlussphase: «Schade, konnten wir unseren starken Endspurt nicht mit dem Ausgleich krönen.»

Zufriedener Coach

35 Punkte holten die Eisbären in den bisherigen 23 Partien. Sie liegen damit vor der Festtagspause auf dem guten 6. Tabellenplatz. Mit einem Durchschnittsalter von nur 22 Jahren stellen die Bülacher mit Chur zusammen die jüngste Mannschaft der Mysports-League. Die Zwischenbilanz von Trainer Ramon Schaufelberger fällt auch darum positiv aus: «Wir haben viele hochwertige Spiele abgeliefert. Das Engagement und die Stimmung im Team ist und war immer sehr gut.» Nach der schlechten Phase im November mit vier Niederlagen in Serie konnten sich die Bezirkshauptstätter wieder fangen und steigern. Der 33-jährige Coach erklärt die schlechten Resultate des Vormonats: «Eigentlich waren wir den Kontrahenten nie unterlegen. Doch wir wurden für unsere individuellen Fehler und Aussetzer bestraft. Zudem haben wir viel zu viele Topchancen fahrlässig ausgelassen.» Doch nach den jüngsten Spielen zeigt die Tendenz von Schaufelbergers einsatzbereiten Mannschaft wieder ganz klar nach oben.