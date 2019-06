Starke Gäste auf dem Brueder

Infobox

Das Bruedersteinstossen war eine «Bier-Idee»

Alljährlich findet auf dem Berghof ob Bachenbülach neben dem Bruederschwingen auch das Bruedersteinstossen für alle statt. Die Idee dazu hatte vor mehr als 20 Jahren der inzwischen verstorbene ehemalige Besitzer des Berghauses. Als Fuhrmann der Brauerei Hürlimann traf er beim Ausliefern einer Ladung Bier in einer Kneipe in der Zürcher Langstrasse auf eine Gruppe von Steinstössern, deren prahlerische Rede ihn sagen liess: «Was die können, schaffen wir auch.» Damit war 1997 der Stein auf dem Brueder angestossen. Seither messen sich jedes Jahr rund 150 Teilnehmende in unterschiedlichen Kategorien; anmelden können sich alle, und das gleich vor Ort.

Ein 40-Kilo-Brocken

Der schwerste Stein, der am Pfingstmontag durch die Luft fliegt, wiegt 40 Kilogramm. Kaum mehr als zwei Dutzend Männer würden sich jeweils an diesen Brocken wagen, erklärt der 38-jährige Landwirt Beat Meier, der das Steinstossen seit 2005 mitorganisiert. Im letzten Jahr katapultierte Sieger Martin Laimbacher aus Galgenen den mit dem Bachenbülacher Wappen verzierten Brocken auf 4,85 Meter. Wer etwas weniger Gewicht vorzieht, kann sich am 20-Kilo-Stein versuchen, jener für die Frauen wiegt 10 Kilogramm. Zusätzlich wird das Zielsteinstossen durchgeführt, das auch Kindern offensteht und bei dem ein beliebiger Stein möglichst zielgenau auf 3,5 Meter geworfen werden soll.

Die Steine stammen alle vom umliegenden Acker und liegen übers Jahr auf dem Festgelände frei herum. Nur der 40-Kilo-Klotz werde in einem Raum im Berghaus aufbewahrt, verrät Beat Meier. Angst, dass die gewichtigen Wettkampfgeräte geklaut werden könnten, hat er nicht. «Wir horten ja keinen Unspunnenstein», meint er lachend dazu und spielt damit auf den sagenumwobenen Granitblock aus dem Bernbiet an, der seit 2005 wieder als verschollen gilt und dessen Kopie nun in einem Tresor lagert.

Blumen, Zopf und Käse

Unaufgeregt und authentisch sind auf dem Brueder auch die Preise, mit denen die besten drei Steinstösser und Steinstösserinnen jeder Kategorie ausgezeichnet werden. Die Frauen werden mit einem Blumenstrauss, einem Zopf und einem guten Stück Käse belohnt, die Männer mit Zopf und Käse. Letzteren gibt es übrigens für alle Platzierten, das Stück Emmentaler verliert einfach von Rang zu Rang ein klein wenig an Gewicht.

Marisa Kuny