Stefan Bickels würdiger Abgang

42 Aktive und 95 Nachwuchsschwinger aus der ganzen Nordostschweiz sowie Gäste von der Schwingersektion Beckenried stiegen am Pfingstmontag oberhalb von Bachenbülach vor einer 2400-köpfigen Zuschauerkulisse in die Zwilchhosen. Bei idealen Witterungsbedingungen waren wiederum auch die Wettkämpfe im Steinstossen und National­turnen beliebt, die am Rande des Schwingfestes zur Austragung kamen.Da im Sägemehl die ganz grossen Favoriten fehlten, bot sich im Schwingen eine spannende Ausgangslage. Dies wiederum nährte auch die Hoffnungen der sechs Teilnehmer aus den Reihen der Gastgeber vom Schwingklub Zürcher Unterland – zu Recht.

So behauptete sich der erst 17-jährige Schleiniker Cédric Galli nach vier Durchgängen noch auf dem 2. Zwischenrang. Zum Abschluss kassierte er aber noch zwei Niederlagen, wodurch er sich mit dem 8. Schlussrang begnügen musste. Roman Bickel aus Hochfelden verpasste eine Spitzenplatzierung aufgrund einer unglücklichen Niederlage zum Abschluss nur knapp. Aber auch ihm reichte es mit dem 9. Rang zu einer Auszeichnung. Dritter im Bunde war der Schöfflisdorfer Raphael Kiener, der die Konkurrenz mit zwei Siegen, einem Remis und drei Niederlagen abschloss.

Überraschende Wende

Ein besonderer Wettkampf war der gestrige Bruederschwinget für den 42-jährigen Senior Stefan Bickel, der bereits im Vorfeld angekündigt hatte, dass er sein letztes Schwingfest bestreiten werde. Mit zwei Siegen und zwei Remis legte er einen soliden Start hin. Erst im fünften Durchgang musste er sich dem Appenzeller Dominik Schmid beugen. Daraufhin schloss er seine zehnjährige Aktivkarriere mit einem Sieg gegen den Zürcher Leo Maglia definitiv ab und hängte in einem symbolischen Akt die Zwilchhosen an den sprichwörtlichen Nagel. Bickel, der auf dem Brueder zugleich als Bauchef amtete, klassierte sich punktgleich mit Galli im 8. Schlussrang.

Die Entscheidung um den Tagessieg machten der OssingerBeda Arztmann vom Schwingklub Winterthur und Shane Dändliker (Feldbach) vom Schwingklub Zürichsee rechtes Ufer unter sich aus. Dändliker hatte zwar im spannenden Schlussgang von Beginn weg die Oberhand und kam zu mehreren Chancen. Doch nach sechs Minuten gelang Arztmann ein Konter, mit dem er seinen Gegner platt auf den Rücken beförderte.

Bei den Nachwuchsschwingern der Jahrgänge 2003 bis 2010, die in vier Alterskategorien starteten, stiegen insgesamt acht Unterländer ins Sägemehl. Von ihnen zeigte der zwölfjährige Steinmaurer Elia Müller mit vier Siegen und nur zwei Niederlagen die beste Leistung, was ihm den 4. Schlussrang in seiner Kategorie einbrachte. Zu einer Auszeichnung reichte es auch Elias jüngerem Bruder Ruben Müller.

(Zürcher Unterländer)