Stuten krönen ihre Königin

Das galoppsportliche Hauptereignis des Meetings mit acht Rennen ist der 35. Prix de Diana, in dem sich die besten dreijäh­rigen Stuten der Schweiz messen. Ein Erfolg in dieser Prüfung über 2300 Meter, dotiert mit 20 000 Franken, steigert den Zuchtwert der Siegerin. Für die Favoritin Rashida­ zeichnet der ehemalige RVZ-Präsident Fritz von Ballmoos als Züchter. Mit etwas Wehmut sagt er: «Nach 25 Jahren ist sie das letzte Produkt aus unserer Zucht. Rashida stammt aus der Rumina, die die Chance 14 gewon­nen hatte.» Die ersten ­Monate nach ihrer Geburt verbrachte Rashida auf den Weiden des Gestüts Schloss Berg am Irchel­. «Ich habe sie im Schlosspark gesehen und wusste gleich, dass das eine Stute mit grosser Zukunft ist», erklärte Trainer Andreas Schärer, als Rashida als Jährling zum Verkauf stand. Schärer hat sie für den neuen Besit­zer Toni Kräuliger selbst zuge­ritten und im Training festgestellt: «Sie war etwas spätreif und kommt deshalb als Zweijährige nicht zum Einsatz.»

Mit Siegen zur Kronprinzessin

Am letzten Herbstrenntag in Diels­dorf erkundigte sich der St. Moritzer Hans-Jörg Zinsli bei Toni­ Kräuliger nach einem jungen Pferd für die Schweizer Rennen. Am runden Tisch im VIP-Zelt wurden die beiden Männer sich einig. Als neuer Besitzer von Rashida reiste Zinsli ins Enga­din zurück – die braune ­Stute blieb im Training in Dielsdorf. Als Dreijährige startete ­Rashida mit drei vierten Plätzen in diese Saison und gewann unter Clément Lheureux zwei Rennen in Avenches. Damit avanciert sie zur Favoritin im Stuten-Derby. Mit Lorena und Falani hat sie zwei Gegnerinnen, die für einen spannenden Rennverlauf sorgen können. Fabrina, deren Mutter Fujairah vor 13 Jahren in Dielsdorf das Stuten-Derby gewonnen hatte, stammt ebenfalls aus der Zucht von Ballmoos. Shape of You muss sich nach den bisherigen Leistungen stark steigern, um mithalten zu können. Sie wird als grösste Aussenseiterin im Fünferfeld gewettet.

Hochklassiges Galopperfeld

Im Rennen der besten Galopper der Schweiz stellt Rennbahn­besitzer Toni Kräuliger gleich drei der acht Starter und dokumentiert damit, dass er diese Prüfung unbedingt gewinnen will. Eine erste Chance hat dabei der erst dreijährige Schimmel Cabaleiro, der unter Clément Lheureux mit 55 Kilo das leichteste Gewicht trägt. Der Hengst hatte im Frühjahr die 2000 Guineas auf seiner Heimbahn gewonnen. Bis auf einen Ausrutscher belegte Le Colonel bisher immer einen Podestplatz, und der elfjährige Night­dance Paolo kann, wenn er will, mit Karin Zwahlen im Sattel, immer noch einen Spitzenplatz belegen. Samurai gewann im letzten Jahr in Dielsdorf den GP Jockey Club und zählt trotz Höchstgewicht von 64 Kilo zu den Favoriten. Zambeso, Four Rooms, Puelo und Rio Chico komplettieren das hochklassige Feld.

Jagdrennen flachgelegt

Infolge des heissen und trockenen Wetters konnte die Hindernisbahn im Innenraum nicht bewäs­sert werden, sodass das geplante­ Jagdrennen abgesagt werden musste. Stattdessen laufen­ die Hindernisspezialisten ein Flachrennen über 3000 Meter mit Gummibandstart. Trainer Schärer zeigt, wie die anderen auch, Verständnis dafür, hätte aber lieber ein noch längeres Rennen für November Rain und Eclair, der bisher nur ein Flachrennen bestritten hatte. Blingless aus dem Stall von Claudia Schorno verfügt über Flachklasse, wie auch Baraka de Thai, der von Chantal Zollet, Höri, betreut wird. Der Abendrenntag mit Gratiseintritt startet ab 16 Uhr mit einem gutbesetzten Flachrennen mit zahlreichen Protagonisten aus dem Zürcher Unterland.

(Zürcher Unterländer)