Timon Rüegg erstmals im Meistertrikot

Der 23-jährige Oberweninger, der erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten als Lokalmatador im Trikot des Schweizer Meisters in Steinmaur an den Start geht, hat seine Laufbahn immer als Mitglied des VC Steinmaur bestritten. 2016 und 2018 hatte sich Rüegg den Schweizer Meistertitel in der Kategorie U-23 geholt. «Da in Steinmaur die U-23-Fahrer mit der Elite starten, konnte ich in den vergangenen Jahren nicht im Meister-Trikot antreten.» Das ist bei der 58. Austragung des Heimrennens anders. Rüegg hatte sich im Januar dieses Jahres in Sion den Elite-Titel geholt und ist nun der «oberste Schweizer Meister». So kann er vor dem eigenen Publikum nun im Meistertrikot antreten. Etwas, das mit Willi Lienhard letztmals vor vier Jahrzehnten, in den Jahren 1974 und 1975, ein Fahrer des VC Steinmaur konnte.

Fünf in der Favoritenrolle

Trotz Schweizer-Meister-Trikot wird Rüegg übermorgen Sonntag beim Traditionsanlass auf der Egg allerdings nicht mit der Nummer 1 ins Rennen gehen: «Die Startliste wird nach dem UCI-Ranking gemacht. Von den für Steinmaur gemeldeten Fahrern ist der Tscheche Michael Boros in diesem Ranking vor mir. Deshalb trägt er am Sonntag die Eins, und ich gehe mit der Nummer 2 ins Rennen.» Boros wird zusammen mit dem Belgier Dieter Vanthourenhout, Vorjahressieger Sascha Weber aus Deutschland und dem Westschweizer Loris Rouiller, der als Nachfolger von Rüegg nun der amtierende U-23-Schweizer-Meister ist, im Kampf um den Sieg in Steinmaur der gefährlichste Gegner des Oberweningers sein. Trotz dieser starken Gegnerschaft ist Rüegg nicht nervös.

Vorbereitung auf der Strasse

Im Gegenteil: «Es motiviert mich, vor dem eigenen Publikum fahren zu können. Dass ich auf allen Plakaten, die im Wehntal aufs Quer hinweisen, abgebildet bin, spornt mich an.» Bei seinem ersten Start in der Schweiz am letzten Sonntag in Aigle fuhr Rüegg als zweitbester Schweizer auf den 6. Rang. Das und sein zu früheren Jahren geändertes Vorbereitungsprogramm stimmt den Lokalmatador zuversichtlich: «Da die Querrennen immer schneller werden, bereitete ich mich im Sommer ausschliesslich auf der Strasse für die Quersaison vor. So kam ich auf 30 Strassen-Renntage. In früheren Jahren bestritt ich im Sommer Mountainbike-Rennen.» Rüegg hofft, dass sich das geänderte Vorbereitungsprogramm auszahlt.

«Wenn ich am Schluss in der Rangliste dann weniger als die 2 wie auf dem Rücken habe, wäre das grandios.»Lokalmatador Timon Rüegg vor dem 58. Querfeldein von Steinmaur am kommenden Sonntag.

Dies, obwohl ihm die im August bestrittene Portugal-Rundfahrt recht zusetzte: «Ich kam müde aus dieser bei grosser Hitze ausgetragenen zehntägigen Rundfahrt. Anstatt dann etwas kürzerzutreten, forcierte ich im Training zusätzlich. Deshalb lief es mir in den beiden ersten Weltcuprennen in den USA nicht ganz so wie erhofft.» Rüegg hat sich inzwischen jedoch von den auch mit dem Abstecher in die USA verbundenen Strapazen erholt und schaut dem Heimrennen in Steinmaur zuversichtlich entgegen: «Wenn ich am Schluss in der Rangliste dann weniger als die 2 wie auf dem Rücken habe, wäre das grandios.»