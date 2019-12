Top-Jockey Lheureux geht zum Urdorfer Champion-Stall

Der Wahl-Dielsdorfer Clément Lheureux zählt zu den erfolgreichsten Jockeys in der Schweiz, seit er vor knapp sechs Jahren Frankreich verlassen hat. In dieser Zeit startete der Champion-Jockey des Jahres 2017, der sich hierzulande auch sprachlich voll integriert hat, in über 600 Rennen und ritt 108-mal als Sieger durchs Ziel. In den Geldrängen landete er insgesamt 351-mal, was den Besitzern seiner Pferde stolze 1,023 Millionen Franken eingebracht hatte.

2013 hat Lheureux seine Jockey-Ausbildung in Paris bei Henri-Alex Pantall absolviert und kam danach zu Trainer Guy Raveneau nach Avenches. Dort fiel er mit seinen Ritten und Siegen auch Andreas Schärer auf. Der Trainer aus Niederhasli engagierte Lheureux ein Jahr später und vertraute ihm im Training und in den Rennen seine besten Pferde an. Mit dem legendären Nightdance Paolo gewann er in seinem Premierenritt für Schärer den Grand Prix von Fehraltorf und doppelte mit ihm im GP BMW in Dielsdorf nach. Mit 16 Siegen schloss Lheureux seine erste Saison als Stalljockey für Andreas Schärer ab.

Eine einmalige Chance

Bescheiden und dankbar wie immer betonte Lheureux damals in einem Interview des Pferderennsportportals Horseracing: «Ich hatte das Glück, auf so tolle Pferde zu treffen wie Le Colonel, meinen Liebling, und Ma Petite Folie, mit denen ich auch auf Listed-Ebene in Deutschland vorne war.» 2019 gewann der Wahl-Dielsdorfer 14 Rennen, darunter mit Bimini Twist auch das prestigeträchtige Défi du Galop.

Trotz der Erfolge drängte es Clément Lheureux zu einem Wechsel, den er wie folgt begründet: «Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um eine neue Herausforderung anzunehmen. Im Frühling werde ich 30 Jahre alt, es könnte mein letzter Wechsel im Rennsport sein.» Ausserdem fasst Lheureux eine zweite Berufsausbildung ins Auge. Trainer Andreas Schärer zeigt mit «einem lachenden und einem weinenden Auge» Verständnis für den Entscheid seines Stalljockeys und betont: «Auch ich habe damals eine einmalige Chance wahrgenommen, als ich die Nachfolge von Kurt Schafflützel antreten konnte.» Anstelle von Lheureux, der zusammen mit seiner Partnerin, der Rennreiterin Cheryl Schoch, in Dielsdorf wohnen bleibt, wird Nicolas Guilbert für Schärer Rennen bestreiten. Vor seiner Selbstständigkeit als Stall-Jockey ritt der Franzose für Miro Weiss. In seiner letzten Saison vor dem Wechsel nach Urdorf nahm Lheureux in der Jahresstatistik des Schweizer Pferderennsports in der Reiterwertung der Flachrennen mit seinen 14 Erfolgen den 2. Rang hinter Dennis Schiergen ein, der auf 18 Siege im Sattel kam.

Zwei Unterländer Kategoriensiegerinnen

Die Hindernisrennen haben sich 2019 indes als Unterländer Domäne erwiesen: Die Stadlerin Claudia Schorno gewann das Hindernis-Championat mit fünf Siegen und 14 Platzierungen bei 20 Starts vor dem Stall Blue Devil mit fünf Siegen, aber nur sieben Platzierungen. Verantwortlich für diese Besitzergemeinschaft ist Chantal Zollet aus Höri, die ihrerseits mit elf Siegen und zehn Platzierungen das Championat der Hindernistrainer gewinnt. Zollet betreut unter anderem mit Baraka de Thaix das zweitbeste Hindernispferd der Schweiz. Der achtjährige Wallach gewann zwei Prüfungen und galoppierte 26 208 Franken ein. Spitzenverdiener ist Elixier de Chaluzy mit 31 968 Franken. Bester Hindernisjockey aus der Region ist Ondrej Velek aus Sünikon mit vier Siegen auf Rang 3.

Mit 30 Volltreffern und 58 Platzierungen bei 285 Starts sicherte sich Clément Lheureux’ neuer Arbeitgeber Miro Weiss einmal mehr den Titel des Champion-Trainers. Platz 3 dieser Wertung ging an den Niederglatter Pepi Stadelmann, bei 110 Starts mit 16 Siegen und 55 Platzierungen. Auf dem 4.?Platz landete Andreas Schärer, Niederhasli, mit 13 Siegen vor Karin Suter, Steinmaur, mit neun Erfolgen. Bei den Besitzern gewann der Dielsdorfer Rennbahnbetreiber Toni Kräuliger mit zehn Siegen und 31 Platzierungen das Championat.