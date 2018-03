«Unser System funktioniert»

Kloten-Bülach-Jets-Verteidiger Juuso Alin protestierte gestern am späteren Sonntagnachmittag lautstark beim Schiedsrichtergespann. Doch es nützte nichts. Der 24-Jährige musste siebeneinhalb Minuten in der Verlängerung auf die Strafbank. Zuvor hatte der Finne seinen Gegenspieler unsanft in die Bande gecheckt.

Alins Strafe war gerade mal eine Minute gelaufen, da fasste sich der St. Galler Julian Alder ein Herz und zog aus der Distanz ab. Sein Schuss landete genau im Winkel – 4:3 für die Gäste und der Sieg in der zweiten Partie dieser Serie, nachdem sie die erste zu Hause noch mit 3:6 verloren hatten. Für die Jets eine ärgerliche Heimniederlage, weil sie das erste Drittel mit 2:0 gewonnen und im letzten Abschnitt sechs Minuten vor Schluss noch mit 3:1 geführt hatten. «Wir waren das bessere Team», sagte Markus Kulmala deshalb, der den Assist zum 1:0 für die Unterländer durch Patrick Kapp geliefert hatte.

Über die gesamte Spielzeit gesehen war Kulmalas Einschätzung sicher richtig. Denn die Jets hatten die Partie zwei Drittel lang kontrolliert. Vor allem im ersten Durchgang spielten sie stark auf und hätten zur Pause eigentlich höher als mit 2:0 führen können, vielleicht sogar müssen. Doch Kapp versagten in einer Szene drei Minuten vor der ersten Pause allein vor dem Torhüter die Nerven – eine riesige Gelegenheit. «Ja, wir haben unsere Möglichkeiten nicht genutzt, im Gegensatz zum ersten Spiel am Samstag», sagte Kulmala.

Rückschlag nach Startsieg

Die mangelnde Chancenauswertung war aber auch der einzige Kritikpunkt im ersten Abschnitt. Im zweiten Drittel sorgte Kulmala mit einer Strafe dafür, dass die St. Galler in dieser Partie erstmals in Überzahl agieren konnten. Prompt kamen sie zum 1:2-Anschlusstreffer. Doch selbst nach diesem Gegentor sah es weiterhin gut aus für die Jets. Sie konnten den knappen Vorsprung halten und gingen damit in die zweite Pause. Im letzten Abschnitt jedoch spielten die Unterländer von Beginn an sehr zaghaft und mussten sich von den St. Gallern zeitweise regelrecht einschnüren lassen. «Wir waren ängstlich», sagte Kulmala zur defensiven Spielweise seines Teams. «Wenn wir so weitergespielt hätten wie in den ersten beiden Dritteln, hätten wir diese Partie gewonnen.» Stattdessen glichen die St. Galler binnen dreier Minuten erst aus und kamen dann in der Verlängerung zum erwähnten Siegtreffer. Ein Rückschlag für die Jets, nachdem sie nach ihrem Sieg am Samstag Moral getankt hatten.

Geht es nach Kulmala, sollte dieser Rückschlag jedoch keine Auswirkungen haben. «Wir müssen einfach so spielen wie in den ersten beiden Dritteln», sagte er. «Wir haben im ersten Spiel gezeigt, dass unser System funktioniert. Jetzt dürfen wir nicht aufgeben.» (Zürcher Unterländer)