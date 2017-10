Unterländer Amazonensieg durch Sieglinde Heinrich

Die Reithalle der Reitanlage Lägern in Dielsdorf war am Wochenende Schauplatz des diesjährigen Herbstspringens. Zehn Springprüfungen von B70 bis R/N115 standen an den beiden Turniertagen auf dem Programm. Ganz vorn mitmischen konnte Sieglinde Heinrich aus Niederhasli. Sie hatte ihren neunjährigen Hannoveraner Wallach Cluever II unter dem Sattel. Als eine der letzten Startenden sauste Heinrich mit Cluever II über den anspruchsvollen Kurs der Höhe R/N110 und durfte bei der Preisverteilung den Siegerpreis entgegennehmen. Dritter wurde der Höremer Christian Bänninger auf Cora XV.

Die gebürtige Deutsche Sieglinde Heinrich ist in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. Dort begann sie im Alter von vier Jahren mit Voltigieren, dem Turnen auf dem Pferd. Doch schon bald sass Heinrich auch im Sattel von Pferden. «Für mich war es seit Kindsbeinen an ein Traum, Springprüfungen zu reiten», erinnert sich die jetzige Niederhaslerin.

In die Schweiz gekommen ist Heinrich vor fünf Jahren. In Zürich arbeitet sie im IT-Bereich einer Bank und fühlt sich mitt­lerweile sehr wohl im Zürcher Unterland: «Ich möchte hier eigentlich nicht mehr weg.»

Zuverlässiger Begleiter

Der grossrahmige dunkelbraune Cluever II gehört seit vier Jahren Sieglinde Heinrich. «Ich hab ihn mit fünf Jahren gekauft. Er ist sehr aufmerksam und kämpft immer mit», erzählt Heinrich. Hier in Dielsdorf ging sie an den Start, weil sie nach einer Schulteroperation im Frühling in diesem Jahr auf tieferer Stufe wieder eingestiegen ist: «Für den Aufbau war das wichtig. Wir haben fast alle Springen gewinnen können. Aber im nächsten Jahr möchte ich schon wieder in den höheren Kategorien 130 bis 140 Zentimeter starten.»Im abschliessenden Punktespringen in Dielsdorf hätte die gestoppte Zeit wiederum für den Sieg gereicht. Doch der Fehler am letzten Sprung machte den Doppelsieg zunichte.

Weitere Unterländer Erfolge

Ein weiterer Unterländer Sieg wurde durch Alexandra Reith aus Adliswil verhindert. Denn bis zum Ritt der Adliswilerin führte nämlich KVD-Mitglied und OK-Präsidentin des Neujahrsspringens Dielsdorf, Nina Kehl-Zosso aus Dänikon. Kehl-Zosso zeigte auf ihrer sprunggewaltigen Stute Jamee Brown einen Husarenritt und übernahm die Führung. Nur eine Hundertstelsekunde dahinter platzierte sich Nadine Ritzmann aus Bülach auf Drogba. In der Endabrechnung reichte es den beiden Unterländer Amazonen für die Ränge zwei und drei. Dazu erreichte Marinja Prin- cipe aus Freienstein auf Cooper Platz 5. In den beiden Prüfungen über R/N100 und 105 erreichte Sandra Agosti aus Regensdorf die tollen Ränge zwei und drei. Sogar über einen Sieg B/R100 freuen durfte sich Linda Galli aus Schleinikon mit Pampa de Rosyl. (Zürcher Unterländer)