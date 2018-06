Unterländer Männer steigen ab

Trotz Temperaturen von über 25 Grad und einer stattlichen Zuschauerkulisse entwickelte sich der Tennis-Samstag aus Sicht der Opfiker Gastgeber alles andere als prächtig. Die Platzherren unterlagen Lausanne-Sports mit 3:6 und steigen somit nach drei Jahren erstmals wieder in die 1. Liga ab.

Einmal mehr starteten die Opfiker mit zwei Serien zu je drei Einzeln. Nach den ersten fünf Partien waren alle Augen auf das Spitzenspiel zwischen Opfikons Nummer 1 Florian Lemke und dem Lausanner Mark Burgos gerichtet. Lemke, der extra aus Deutschland angereist war, um die Opfiker zu unterstützen, gewann den ersten Satz knapp mit 7:6. Auch den zweiten Satz entschied die Nummer 30 der Schweizer Rangliste, vom Heimpublikum beflügelt, nach vielen packenden und hochkarätigen Ballwechseln mit 7:5 für sich. Allerdings war neben Lemke lediglich Spielertrainer Holger Schäfers an Position 2 nach einer eng umkämpften Partie als Sieger vom Feld gegangen. Alle anderen Opfiker hatten ihre Einzel verloren. Einzig Fabien von Bergen gewann einen Satz. Freilich traf er als Einziger auf einen gleichklassierten Widersacher, während es alle seine Mitspieler mit höher eingestuften Gegnern zu tun bekamen. Somit lagen die Opfiker nach den Einzeln 2:4 zurück – und für alle drei Doppel galt: verlieren verboten.

Harte Arbeit, schlechter Lohn

Doch da nur Holger Schäfers/Fabien von Bergen ihr Doppel siegreich beendeten, ging die Partie am Ende 3:6 verloren und war die Trauer im Opfiker Lager über das jähe Ende nach drei Jahren in der NLC gross. Captain Ruedi Anliker, der seinen Mitspielern auf dem Spielfeld den Vorrang gab, kommentierte: «Ich spreche auch für meine Teamkollegen, wenn ich sage, dass wir unglaublich enttäuscht sind, dass wir den Ligaerhalt nicht realisieren konnten. Wir haben hart dafür gearbeitet und wurden leider nicht belohnt.» Es werde bestimmt noch ein paar Tage dauern, bis er und seine Mitspieler diese Niederlage akzeptieren.

«Nichtsdestotrotz möchte ich meiner Mannschaft gratulieren, wie sie gekämpft und bis zum Schluss an sich geglaubt hat», fügte Ruedi Anliker an, «ich bin überzeugt, dass uns diese Niederlage nur stärker machen wird und wir nächstes Jahr wieder angreifen werden. Der sofortige Wiederaufstieg in die NLC ist unser Ziel.»

Auch Buchs-Dälliker wollen sofort zurück

Ähnlich kämpferisch wie sein Opfiker Pendant äusserte sich Steven Sedleger, Captain des ­Aufsteigers Buchs-Dällikon, der nach der ersten und bisher einzigen Saison der Klubgeschichte in der NLC der Aktiven nach dem 0:6 gegen Arlesheim in die 1. Liga zurückkehren muss. «Wir hatten eine gute und sehr lehrreiche Zeit in der NLC und wissen, wo wir uns verbessern können», befand Sedleger. «Wir werden nächstes Jahr sicherlich den Wiederaufstieg anstreben und sind positiv gestimmt, ihn zu erreichen.»

Die vierte und vorerst letzte Partie der Furttaler auf dieser Stufe entwickelte sich zu einer einseitigen Angelegenheit – den Vorzeichen entsprechend. Zum einem standen im Team des Gegners TC Arlesheim ausschliesslich Gegner auf dem Platz, die um mindestens zwei Stufen höher klassiert waren als die Gastgeber. Zum anderen musste Buchs-Dällikon auf Spitzenspieler Nick Egloff verzichten, der krankheitshalber ausfiel. André Müller (Klassierung R8) versuchte, die grosse Lücke zu füllen, blieb aber wie all seine Mitspieler auch chancenlos. So war die Partie beim Stand von 0:6 nach den Einzeln bereits entschieden, sodass beide Teams auf die Doppel verzichteten.

Airport-Frauen verlieren folgenlos

Auch das Auswärtsspiel der Frauen von Airport Bassersdorf war bereits nach den Einzeln entschieden. Allmend Luzern hatte sie allesamt gewonnen, und da beide Teams sich die anschliessenden Doppel schenkten, endete die Partie 4:0 zugunsten der Gastgeberinnen. Für die Unterländerinnen blieb die Niederlage ohne Folgen, handelte es sich doch um eine Partie der 1. Aufstiegsrunde. Ihr Ligaerhalt stand somit bereits fest. (Zürcher Unterländer)