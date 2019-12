Unterländer müssen im Spitzenspiel untendurch

Während Züri Unterlands Trainer Lucian Jachowicz seine Mannen beim Stand von 10:20 im dritten Satz ein letztes Mal zum Time-out zusammentrommelt, beweist der Hallen-Speaker und DJ in der Alten Kreuzbleiche-Halle sein Gespür für die Situation. Er lässt das Intro des AC/DC-Klassikers «Hell’s Bells» über die Hallenlautsprecher erschallen. Und kurz, nachdem das dem Namen entsprechende Glockengeläut verklungen ist, sind die Unterländer endgültig in der Hölle ihrer Niederlage angekommen. Nach rekordverdächtig kurzen 65 Minuten Spielzeit gehen sie als ratlose 0:3-Verlierer vom Feld. Einzig im ersten Satz sind sie auf 20 Punkte gekommen, während der gesamten Partie nie auch nur mit einem Zähler in Führung gegangen.

Dabei hatte die Affiche ein ungleich spannenderes Duell erwarten lassen, trat der NLB-Vizemeister der vergangenen Saison doch nach fünf Siegen in Serie mit breiter Brust als Tabellendritter beim Leader der Ostgruppe an. Doch schon nach dem zweiten Ballwechsel liessen sich die Unterländer durch einen fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheid aus dem Konzept bringen. Nachdem Raphael Licka sein hohes Zuspiel bei der Aufschlag-Annahme zur allgemeinen Überraschung als technischer Fehler abgepfiffen sah, offenbarten die Unterländer gerade in diesem so zentralen Bereich des Spiels ungewohnte Schwächen. Mario Clavadetscher und später auch der eingewechselte Luc Häring bekundeten grosse Mühe, die wenig geglückten Annahmen zu klugen Pässen zu nützen. Auch darum gerieten die Angriffe ihrer selten optimal angespielten Mitspieler allzu oft zur leichten Beute des zupackenden Blocks der Gastgeber.

Nie ins Spiel gefunden

Handkehrum vermochten die Unterländer die St. Galler mit ihrem eigenen Aufschlag kaum zu bedrängen. Gegen das hochkarätige Angriffs-Quartett mit den ehemaligen Amriswiler NLA- und Schweizer Nationalspielern Roman Brühwiler, Marc Walzer, Elias Wetzel und Spielertrainer Adrian Schläpfer kamen sie nur selten zum Blocken. Und namentlich Brühwiler brachte die Unterländer mit seinem Feuerwerk an wuchtigen Sprungservices zu Ende des zweiten und Beginn des dritten Satzes an den Rande der Verzweiflung. Züri Unterlands Trainer Lucian Jachowicz probierte alles, reagierte auf allen Positionen und schickte all seine Spieler mindestens einmal aufs Feld.

Allein – die Wirkung der Wechsel verpuffte jeweils bald, Wann immer die Unterländer ein wenig herankamen, schwächten sie sich mit einem Service-Fehler gleich selbst. Und so resultierte eine Niederlage, die in dieser Deutlichkeit überraschte. «Wir haben nie ins Spiel gefunden, konnten den Gegner nie unter Druck setzen, unser Spiel beim gegnerischen Aufschlag hat nie so gut funktioniert wie zuletzt», befand Routinier Thomas Schatzmann. Der Aussenangreifer, der auf diese Saison hin nach vier Jahren im Team des Ligakonkurrenten Smash Winterthur zu den Unterländern zurückgekehrt ist, fügte an: «Wir waren hoch motiviert und hatten einen klaren Plan, den wir aber schlecht umgesetzt haben.»

Dennoch auf Kurs

Trainer Lucian Jachowicz präzisierte: «Wenn der Gegner auf jeder Position besser ist und noch dazu eine so gute Tagesform findet, muss man nicht gross über Taktik reden.» Man habe klar gesehen, dass sein Team noch lange nicht so stabil sei, wie das von aussen scheinen möge. «Wenn uns ein Gegner konstant unter Druck setzt, sind wir leicht zu schlagen.» Dramatisieren mochte der 32-Jährige die Niederlage dennoch nicht: «Gerade, weil wir in den letzten Spielen nahe an unserem oberen Level waren, habe ich gewusst, dass solch ein Loch naht.»

Insgesamt sieht der Unterland-Coach seine Mannschaft, die bereits als Teilnehmer der Finalrunde der besten acht NLB-Teams feststeht, auf einem guten Weg. «Daran ändert dieses eine Spiel nichts.» Tatsächlich kämpften die Unterland-Spieler bis zum Schluss um jeden Ball, munterten einander auf und fügten sich keineswegs in die Niederlage. Der Rückschlag dürfte sie kaum aus der Bahn werfen.