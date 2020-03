Unterland-Frauen kämpfen sich zurück

Züri Unterlands Captain Vera Caluori machte mit ihrem Blockball zum 18:16 im entscheidenden fünften Satz einen Erfolg ihres Teams perfekt, auf den viele der hundert Zuschauerinnen und Zuschauer in der Badener Kantonsschul-Halle während einiger Momente der dramatischen Partie wohl nur wenig gesetzt hätten. Wie etwa nach dem ersten Satz, in dem die Unterländerinnen nach gelungenem Auftakt in der Aufschlag-Annahme plötzlich völlig einbrachen, 14 Punkte in Folge kassierten und 15:25 verloren. Auch nach dem Verlust des dritten Durchgangs deutete wenig darauf hin, dass die Gäste die Halle siegreich verlassen würden. Denn nach ihrem markanten Steigerungslauf zum 1:1-Satzausgleich waren sie unversehens ins alte Fahrwasser geraten und hatten sich erneut mit Schwächen in der Annahme in die Bredouille gebracht. Im entscheidenden fünften Satz schliesslich lagen die Unterländerinnen zum Seitenwechsel 5:8, danach 7:10 zurück. Drei Matchbälle hatten sie bei gegnerischem Aufschlag abzuwehren, ehe sie in Führung gingen – und ihre erste Gelegenheit zum Sieg nutzten.

Jill Frangi überwindet einmal mehr mit einem gezielten Smash den Badener Block. Bilder: Dominic Staub

In der packenden Schlussphase stach eine Akteurin aus dem leidenschaftlich um jeden Ball kämpfenden, geschlossenen Unterland-Team heraus: Jill Frangi. Die Angreiferin, die vor dem vierten Satz von der Aussen- auf die Diagonalposition gewechselt hatte, drehte förmlich auf. Bei zweien der drei abgewehrten Matchbälle sorgte sie mit ihren entschlossenen, klug platzierten Angriffsbällen für den Punktgewinn. Und mit ihren letzten beiden Aufschlägen zum 17:16 und 18:16 setzte sie die Badenerinnen so sehr unter Druck, dass deren Passeurin Alexandra Keller wenig Optionen zum Spielaufbau blieben.

Stark in neuer Rolle

«Wir haben schlecht angefangen, trotzdem hatte ich heute nie Angst, zu verlieren», kommentierte Jill Frangi, «die Spiele gegen Baden sind immer umkämpft, mit vielen Höhen und Tiefen auf beiden Seiten.» Für die Fricktalerin bedeuten Partien gegen Baden Duelle gegen ehemalige Mitspielerinnen und Kolleginnen aus den regionalen Nachwuchs-Kadern vor vielen Bekannten auf der Tribüne. «Auch deswegen bin ich hier oft besonders nervös. Aber auch besonders kämpferisch», verriet sie. Nachdem sie erst einmal ins Spiel gefunden habe, habe der Kampfgeist dominiert.

Damit füllte sie jene tragende Rolle aus, die ihr heuer im verjüngten Unterland-Team nach den Abgängen der vormaligen Punktegarantinnen Paula Widmer und Léa Montavon zugedacht ist. «Für mich und Nadine Mattmann war es ein megagrosser Schritt, von stabilen Annahme-Spielerinnen, die einfach sicher angreifen sollten, zu denjenigen zu werden, die Punkte machen und das Team pushen», verriet die 21-Jährige. «Das war gar nicht so einfach, aber mittlerweile gelingt uns das gar nicht so schlecht für unsere Grösse.»

Züri Unterlands Libera Alina Chicherio glänzte als Organisatorin der Aufschlag-Annahme und unermüdliche Retterin gegnerischer Angriffsschläge gleichermassen.

Erfolgreicher Charaktertest

Züri Unterlands Clubpräsident und Assistenztrainer Vassilios Koutsogiannakis füllte in Baden die Rolle als Headcoach vorderhand weiter aus, die er eine Woche zuvor auf Bitten der damals erkrankten Cheftrainerin Svetlana Ilic übernommen hatte. Ilic lieferte ihm in Baden dafür von der Bank aus wertvolle taktische Hinweise. Er habe immer an den Sieg geglaubt, betonte der temporäre Hauptverantwortliche. «Wir hatten heute alles in den eigenen Händen», befand er, «wenn wir schlecht abgenommen haben, wie im ersten und dritten Satz, haben wir verloren, wenn wir uns gesteigert haben, haben wir gewonnen.» Besonders lobte Koutsogiannakis die jungen sowie die für Teileinsätze eingewechselten Spielerinnen. «Sie haben den anderen die nötige Verschnaufpause verschafft, wenn sie die gebraucht haben, und selbst Akzente gesetzt.»

Dass das gesamte Team Charakter gezeigt habe, immer wieder aufgestanden sei und Rückschläge wegstecken konnte, stimme ihn stolz und mache ihn noch glücklicher als die zwei Punkte, die es mit dem Sieg in der Verlängerung holte. Dabei handelte es sich um zwei überaus wichtige Zähler: Dank ihnen hat Züri Unterland den direkten Abstieg vermieden und steht vorzeitig als Teilnehmer der Auf-/Abstiegsspiele fest. In einer ersten Serie nach dem Best-of-3-Modus treffen sie Anfang April auf Aarau oder Muri Bern.

Passeurin Roxana Wenger führte gewohnt gekonnt Regie und setzte das Team ihres ehemaligen Vereins Baden zudem im Block und Aufschlag immer wieder unter Druck.