Unterland-Volleyballerinnen kämpfen mit eigenen Kräften um den Ligaerhalt

Züri Unterlands Assistenztrainer Frieder Strohm zeigt sich mit der Entwicklung des Teams und seiner Spielerinnen zufrieden – obwohl die junge Equipe im Verlauf der Qualifikationsrunde nur gerade zwei Partien für sich entschieden hat und in der Endtabelle der NLB-Ostgruppe abgeschlagen den 7. und letzten Platz einnimmt. «Individuell haben einzelne Spielerinnen Riesenschritte vorwärts gemacht», lobt Strohm. Freilich hätten sich die Verantwortlichen im Vorfeld mehr erhofft, räumt er ein, «aber man muss auch realistisch sehen, dass wir zusammen mit Kanti Baden als einziges Team aus unserer Gruppe ohne starke Ausländerinnen angetreten sind und unsere jungen Spielerinnen noch unerfahren sind».

Dazu kam, dass ausgerechnet bei zwei routinierten Kräften, die im Vorjahr schon zu Züri Unterlands NLB-Team gehört hatten, die Verletzungshexe zuschlug. So fiel Aussenangreiferin Nadine Mattmann nach einem Fingerbruch im zweiten Saisonspiel wochenlang aus, dann brach sich Captain und Mittelblockerin Vera Caluori einen Daumen.

Bewusster Transferverzicht

So mussten die Jungen in die Bresche springen, zum Teil früher und in grösserem Umfang als ursprünglich geplant, was gemäss Strohm zwar zu den erwähnten Fortschritten führte. «Aber es hat sich auch gezeigt, dass eine Leaderin auf dem Feld noch fehlt», erklärt Frieder Strohm. «Oft haben wir bis Satzmitte gut mitgespielt, dann aber fünf, sechs Punkte in Folge verloren. Und ohne eine Punktegarantin, die einfach auch mal jeden Angriff verwertet, konnten wir diese Löcher nicht mehr ausgleichen», schildert der 31-jährige Deutsche.

Überhaupt gelte es, vor allem die Effizienz und Durchschlagskraft im Angriff, speziell nach gelungenen Verteidigungsaktionen, zu steigern. Um sie dorthin zu bringen, arbeiten die Unterländer Team-Verantwortlichen im Gegensatz zu manchen Konkurrenten in der NLB-Abstiegsrunde ausschliesslich mit ihren bereits vorhandenen Spielerinnen weiter. «Jetzt einfach jemanden zu holen, hätte uns langfristig ja nicht weitergebracht», meint Strohm, «ausserdem wäre es ein Zeichen an das Team gewesen, dass wir ihm nicht vertrauen.» Schliesslich macht Frieder Strohm den Teamgeist als Stärke der Unterländerinnen aus. Trotz der langen Niederlagenserie sei die Trainingsbeteiligung stets sehr gut geblieben. «Alle trainieren mit hoher Intensität und sehr bewusst. Irgendwann wird sich das auszahlen – hoffentlich schon in dieser Abstiegsrunde», sagt der Assistenzcoach.

Steiniger Weg zum Ziel

In diese gehen die Unterländerinnen, nachdem alle Blessuren verheilt sind, mit einem kompletten Kader – und frischem Mut. «Die Stimmung im Team ist immer gut geblieben, und jetzt spürt man auch ein Jetzt-erst-recht heraus», berichtet Strohm. «Und die Spielerinnen freuen sich darauf, jetzt nur noch auf schlagbare Gegnerinnen zu treffen.»

Aus einer ähnlichen Lage heraus schafften Züri Unterlands Frauen vor zwei Jahren den Verbleib in der zweithöchsten Liga. In der aktuellen Übergangssaison scheint der Weg zum Ligaerhalt allerdings etwas schwieriger. So steigt der Letztplatzierte nach der Abstiegsrunde direkt ab. Die Zweit- und Drittletzten bestreiten eine Playout-Serie, deren Verlierer ebenfalls in die 1. Liga absteigt, während sich der Gewinner anschliessend im Auf-/Abstiegs-Playoff gegen den besten Erstligisten seinen Platz in der NLB zu sichern hat. «Den 4. Platz nähmen wir mit Handkuss», sagt Strohm angesichts dessen. Als stärkste Konkurrenten stuft er die Reserve-Equipe des NLA-Teams Neuchâtel UC sowie Aarau ein. «Aber dahinter ist alles offen.»