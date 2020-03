Von Dielsdorf in die grosse Springsportwelt

Hier eine Stange, dort ein kleines Missverständnis mit dem Pferd: Noch läuft es nicht perfekt für Alfie Bradstock am Horse Park Masters in Dielsdorf. Das ist nicht weiter verwunderlich, schliesslich kennt der 25-jährige Brite die Pferde, die er unter dem Sattel hat, noch kaum, reitet sie zum ersten oder zweiten Mal an einem Turnier.

Die Vierbeiner sind keine zwei Kilometer vom Horse Park entfernt auf dem Schwendihof zu Hause. Für den dortigen Turnier- und Handelsstall Optimum Horses von Gloria Eschenbach und Thomas Mecan reitet der Brite seit Anfang Jahr. «Er ist ein sehr guter Reiter, und vor allem hat er den Biss, den es braucht, um sich in diesem Sport durchzusetzen», schwärmt sein neuer Chef.

Das Reiten im Blut

Alfred Bradstock, den alle nur Alfie nennen, stammt aus einer typischen britischen Pferdesportfamilie: Seine Eltern sind beide Rennpferdetrainer: «Ich hatte gar keine Chance, etwas anderes als mit Pferden zu arbeiten.» Sein Talent im Sattel zeigte sich früh: 2010, im Alter von 15 Jahren, wurde Alfie Bradstock mit dem britischen Team Pony-Europameister in der Sparte Military, zwei Jahre später holte er diesen Titel bei den Junioren. Er ritt auch Rennen als Hindernisjockey, setzte nach einem schweren Unfall aber ganz auf die Karte Springreiten.

Ein Gesicht, das sich zu merken lohnt: der Wahl-Dielsdorfer Alfie Bradstock. Bild: Anna Stuppia

In Dielsdorf hat er sich gut eingelebt. Der Berufsreiter ist für die Ausbildung und Förderung von rund einem Dutzend Sportpferden verantwortlich. «Das ist eine tolle Chance für mich und ein Sprungbrett in den grossen Sport», sagt Bradstock, der zuvor sechs Jahre lang für den britischen Olympiareiter Graham Fletcher gearbeitet hat. Zwei Pferde sind ihm in der kurzen Zeit in der Schweiz bereits ans Herz gewachsen, der 12-jährige Cardole und der 10-jährige Japp: «Von ihnen erhoffe ich mir einiges.» Sobald wieder regelmässig Turniere zur Austragung kommen, wird Alfie Bradstock von Dielsdorf aus in die Welt ziehen, mit dem Ziel, sich im internationalen Springsport zu etablieren.

7. Plätze für zwei Einheimische

Für das Horse Park Masters hatte der Stall Optimum Horses neun Pferde gemeldet. In den gestrigen Springen über 1,25 Meter (R/N125) blieb Bradstock allerdings ohne Klassierung. Dafür vermochten sich die Unterländer Amazonen Alexandra Grossenbacher aus dem Stall Baholz in Dielsdorf und Ladina Candrian aus Oberglatt gut in Szene zu setzen. Mit ihren Pferden Vanessa des Hayettes und Chadila landeten die beiden jeweils im 7. Rang.